Мирослав Рашков: Тръгвам си от МВР заради случая "Петрохан" и замитането на следи към конкретна политическа сила

Причината, заради която си тръгвам от МВР, е разследването по случая "Петрохан" и замитането на следи към конкретна политическа сила в НС. Това става ясно от изявление на Мирослав Рашков, главен секретар на МВР (2025 - 2026 г.).

В изявлението той благодари на всички колеги за общата работа през последните 20 години в МВР.

"На всички Вас дължа честният отговор на въпроса защо си тръгвам от МВР. Не е заради манипулациите в спекулативните мотиви за моето отстраняване. Или заради провеждането на честни избори, което днешната служебна власт няма как да гарантира. Истинската причина е разследването по случая "Петрохан" и замитането на следи, които водят към една конкретна политическа сила в Народното събрание и мрежата от неправителствени организации, тясно свързани с нея. Как работят нейните политически аватари в служебното правителство, стана ясно по време на изслушването в Народното събрание вчера. Тези хора, дори и в качеството им на министри, откриват "офиси" на МВР в ресторанти, където привикват подчинените им служители. Нещо, което се случва за първи път в професионалната кариера на тези служители. Оставям на съвестта на служебния министър на вътрешните работи начина, по който смята да работи докато заема този пост. Но не приемам мачкането на разследвания и колеги заради служебното им положение", пише в изявлението на Мирослав Рашков.

Той посочва, че очаква лавина от следващи уволнения на професионалисти, маскирани като действия, свързани с провеждането на честни избори.