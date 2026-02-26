БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН"

Мирослав Рашков: Тръгвам си от МВР заради случая "Петрохан" и замитането на следи към конкретна политическа сила

Причината, заради която си тръгвам от МВР, е разследването по случая "Петрохан" и замитането на следи към конкретна политическа сила в НС. Това става ясно от изявление на Мирослав Рашков, главен секретар на МВР (2025 - 2026 г.).

В изявлението той благодари на всички колеги за общата работа през последните 20 години в МВР.

"На всички Вас дължа честният отговор на въпроса защо си тръгвам от МВР. Не е заради манипулациите в спекулативните мотиви за моето отстраняване. Или заради провеждането на честни избори, което днешната служебна власт няма как да гарантира. Истинската причина е разследването по случая "Петрохан" и замитането на следи, които водят към една конкретна политическа сила в Народното събрание и мрежата от неправителствени организации, тясно свързани с нея. Как работят нейните политически аватари в служебното правителство, стана ясно по време на изслушването в Народното събрание вчера. Тези хора, дори и в качеството им на министри, откриват "офиси" на МВР в ресторанти, където привикват подчинените им служители. Нещо, което се случва за първи път в професионалната кариера на тези служители. Оставям на съвестта на служебния министър на вътрешните работи начина, по който смята да работи докато заема този пост. Но не приемам мачкането на разследвания и колеги заради служебното им положение", пише в изявлението на Мирослав Рашков.

Той посочва, че очаква лавина от следващи уволнения на професионалисти, маскирани като действия, свързани с провеждането на честни избори.

"Разследването на случая "Петрохан" няма нищо общо с изборите на 19 април, но първите уволнения в МВР са заради свършената от всички колеги работа по него. Вярвам на разследващите по случая "Петрохан", сигурен съм, че ще удържат на политическия натиск разследването да бъде блокирано", казва още той.

#случаят "Петрохан" # Мирослав Рашков

