Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата (СНИМКИ и ВИДЕО)

Напрежение пред кабинета на главния прокурор. Демонстрантите се опитват да влязат вътре. Стигна се до напрежение с охраната на съда. Протестиращите удрят с юмруци по врата, опитвайки се да влязат.

Недоволните обвиняват и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов в авторитарност и политически зависимости. Посочват и намеса по ключови дела като "Петрохан" и "Осемте джуджета".

На пленум ВСС трябва да разгледа въпроса за назначаването на временно и.ф. главен прокурор. Заседанието е по искане на служебния правосъден министър Андрей Янкулов.

Преди началото на заседанието пред сградата на ВСС се състоя протест, след което демонстрантите потеглиха в шествие до Съдебната палата.

снимки: Тихомир Игнатов, БНТ