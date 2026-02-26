БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната...
Чете се за: 00:55 мин.
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Чете се за: 00:40 мин.
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата (СНИМКИ и ВИДЕО)

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Запази
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Напрежение пред кабинета на главния прокурор. Демонстрантите се опитват да влязат вътре. Стигна се до напрежение с охраната на съда. Протестиращите удрят с юмруци по врата, опитвайки се да влязат.

Недоволните обвиняват и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов в авторитарност и политически зависимости. Посочват и намеса по ключови дела като "Петрохан" и "Осемте джуджета".

На пленум ВСС трябва да разгледа въпроса за назначаването на временно и.ф. главен прокурор. Заседанието е по искане на служебния правосъден министър Андрей Янкулов.

Преди началото на заседанието пред сградата на ВСС се състоя протест, след което демонстрантите потеглиха в шествие до Съдебната палата.

снимки: Тихомир Игнатов, БНТ

Последвайте ни

ТОП 24

Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска уволнението ѝ
1
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска...
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
2
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
3
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Прокуратурата: Служебният вътрешен министър не е разпитван за натиск върху разследването на случая "Петрохан"
4
Прокуратурата: Служебният вътрешен министър не е разпитван за...
Ангел Папалезов за случая "Петрохан": Не съм получавал указания извън служебните си задължения
5
Ангел Папалезов за случая "Петрохан": Не съм получавал...
Утре температурите падат, но слънцето ще огрее по-голямата част от страната
6
Утре температурите падат, но слънцето ще огрее по-голямата част от...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
4
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
6
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...

Още от: Общество

След донорска ситуация българин и двама румънци получиха шанс за нов живот
След донорска ситуация българин и двама румънци получиха шанс за нов живот
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Чете се за: 00:40 мин.
Александър Колячев за завишените сметки за ток: Пълно безобразие, КЗП ще се намеси Александър Колячев за завишените сметки за ток: Пълно безобразие, КЗП ще се намеси
Чете се за: 02:37 мин.
НА ЖИВО: НС гледа на второ четене промените в Кодекса за социално осигуряване НА ЖИВО: НС гледа на второ четене промените в Кодекса за социално осигуряване
Чете се за: 02:02 мин.
Реформата за втора пенсия: Промените влизат за окончателно обсъждане в парламента Реформата за втора пенсия: Промените влизат за окончателно обсъждане в парламента
Чете се за: 00:47 мин.
Български учен с престижна международна награда и 1 млн. евро за изследване на рядко заболяване Български учен с престижна международна награда и 1 млн. евро за изследване на рядко заболяване
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата (СНИМКИ и ВИДЕО)
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
ВСС решава за назначението на временно и.ф. главен прокурор ВСС решава за назначението на временно и.ф. главен прокурор
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Кокаин и злато за над 1,4 млн. евро задържаха митничари на "Капитан Андреево" Кокаин и злато за над 1,4 млн. евро задържаха митничари на "Капитан Андреево"
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
ИТН: Президентът Илияна Йотова да поиска оставката на земеделския...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар върху...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Пореден инцидент на релсите: Влак блъсна възрастна жена в Пловдив
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Бобри в река Марица: Как животните са мигрирали от Северна в Южна...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ