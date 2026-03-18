„Маркет линкс“ отчита спад в подкрепата за „Прогресивна България“, но формацията остава първа политическа сила

Спад на подкрепата към коалиция "Прогресивна България" и парламент с пет партии. Ако изборите са тази неделя 21,1 % от гласуващите биха дали вота си за Коалиция "Прогресивна България", показва изследването на "Маркет Линкс". На второ място е ГЕРБ с 18,6 на сто от гласовете. Следва ПП-ДБ с 12 %."Движението за права и свободи" получава 7,2 на сто подкрепа, а "Възраждане" - 4,9 %.

Според проучването под чертата остават "БСП-Обединена левица" - с 3% от гласовете, МЕЧ, "Величие", "Алианс за права и свободи", "Синя България", "Сияние" и "Има такъв народ".

56 % от анкетираните категорично заявяват, че ще гласуват на изборите. Броят на избирателите може да достигне около 3 милиона, което не се е случвало от април 2021 година, посочват от "Маркет Линкс".

Това са изводите от социологическото изследване на "Маркет Линкс", проведено между 7 и 15 март сред 1006 пълнолетни българи, финансирано съвместно от "Маркет Линкс" и Би Ти Ви.



