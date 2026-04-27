Само 19 секционни комисии не са направили видеозапис от броенето на бюлетините

„Информационно обслужване“ осигури излъчване и видеозаписи от броенето на бюлетините след края на изборния ден в общо 11 635 секции или 99,83% от всички секционни избирателни комисии, които попадат в изискванията за осигуряване на видеоизлъчване, съобщиха от компанията.

Това е с 41 секционни избирателни комисии повече в сравнение с предходните парламентарни избори през октомври 2024 г. и е рекорд от въвеждането на видеонаблюдението, се посочва в съобщението. Записи липсват само от 19 секционни избирателни комисии.

Платформата за видеонаблюдение, която се поддържа от „Информационно обслужване“, e посетена от над 310 000 потребители след края на изборния ден, което показва 164% по-голям интерес спрямо предходните избори. Общо 11 493 секционни избирателни комисии са излъчвали на живо броенето на бюлетините след края на изборния ден, което също е рекорд от въвеждането на видеоизлъчването и видеонаблюдението.

За улеснение на секционните избирателни комисии „Информационно обслужване" разработи мобилното приложение еПротокол, което беше предназначено за валидиране на данните от протокола на СИК и за осъществяване на граждански контрол върху работата на изборната администрация. Приложението бе свалено общо 21 000 пъти и подпомогна за драстичното намаляване на допуснатите грешки при изготвянето на протоколите от секционните избирателни комисии, посочват още от компанията.