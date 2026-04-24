Изборът на новите депутатите: Кой район предпочетоха избраните от две места?

До два дни трябва да стане ясен окончателният списък с новите 240 народни представители. Очаква се "Прогресивна България" да има 9 от 16 депутати от Варненско, 8 от общо 14 депутати от Бургаско и 8 от всички 11 народни представители на Пловдив област. На този фон: масови откази от избрани депутати от ДПС в полза на знакови лица на партията. До утре ще стане ясно и кой район ще представляват, избраните от два депутати. Лидерът на ПП Асен Василев реши: Пловдив вместо Хасково и така осигури място на Владислав Панев в парламента.

Изборът на едни предобпределя бъдещето на други. 13 депутати са избрани от два района. Лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев избра 25 МИР София вместо Бургас. Иван Демерджиев ще бъде депутат от Кърджали, а Александър Пулев от Стара Загора.

Пред дилема беше и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който избира Пловдив пред 25 МИР София. Делян Добрев ще бъде депутат от 24 МИР София. А Томислав Дончев от Габрово.

Николай Денков от ПП-ДБ ще бъде депутат от Благоевград. Най-чаканото решение беше това на председателя на ПП Асен Василев. Решение, което предизвика размяна на задочни реплики в социалните мрежи в коалицията ПП-ДБ.

Ивайло Мирчев - съпредседател на "Да, България": "Винаги органите на партиите вземат решение и това е отговорно към самата партия от кой район да влезе самият депутат."

Божидар Божанов - съпредседател на "Да, България": "И както отбеляза Манол Пейков вчера, призова всички симпатизанти във фейсбук да са по-спокойни по казуса."

В крайна сметка Василев избра Пловдив вместо Хасково и така осигури място на Владислав Панев в парламента. Във Фейсбук председателят на "Продължаваме Промяната" написа, че е говорил с лидерите на "Демократична България" и те не са постигнали обща позиция кой от техните кандидати да влезе в парламента. Допълва, че не е негова работа да избира между техните кандидати. И допълва, че като уважение към гласа на пловдивчани, които поставиха ПП-ДБ над ГЕРБ и му гласували лично доверие с над 5000 преференции, избира да стане депутат именно от Пловдив.

Асен Василев - председател на ПП: "Съжалявам за това, защото това решение трябваше да бъде на нашите партньори от „Демократична България“. Не е моя работа като лидер на „Продължаваме Промяната“ да избирам между техните кандидати. Като уважение към гласа на пловдивчани, които поставиха ПП-ДБ над ГЕРБ и ми гласуваха лично доверие с над 5000 преференции, избрах да стана депутат от Пловдив."

Трима, избрани за депутати от ДПС можеха да си изберат кой район да представляват. Това са лидерът на партията: Делян Пеевски, който ще бъде депутат от Кърджали вместо Благоевград. Димитър Аврамов - избра Плевен, а Халил Летифов е посочил Смолян.

Председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов избира 25 МИР София вместо Варна. А Цончо Ганев ще бъде народен представител от 23 МИР София.

Заявление след заявление за отказ от депутатско място заваляха от редиците на ДПС към ЦИК. Така избраните от хората отстъпиха на знаковите лица от партията. Цветозар Томов изрази принципна позиция за отказите независимо от партията и кандидата.

Цветозар Томов - член на ЦИК: "Считам за неправилно ЦИК да освобождава кандидати за депутати от ангажимент, който им е вменил избирателят."

Третият, четвъртият, петият и шестият от листата на ДПС в Благоевград се отказаха. Първи и втори в тази листа са Делян Пеевски и Джевдет Чакъров като се очаква от този район ДПС да има двама депутати - Чакъров и седмият в листата. И в Бургас вторият и шестият от листата на ДПС се отказаха и така гарантираха депутатското място на водача Калин Стоянов. Масови откази и в Кърджали. Там вторият, третият и четвъртият от листата на ДПС отстъпват. Така петият Байрам Байрам би трябвало да получи депутатско място. И водачът на листата на ДПС в Хасково - Мехмед Атаман се отказа. Вторият Станислав Анастасов ще бъде депутат. Хамид Хамид - втори в листата на ДПС в Шумен - също ще бъде депутат след като водачът и третата в листата се отказаха.

Вторият в листата след Бойко Борисов - Георги Георгиев от ГЕРБ-СДС, се отказва да бъде депутат от Пловдив град. В пости във фейсбук той пише, че е важно политиката да не се превръща в професия. Смята, че е дошло времето да се съсредоточи върху работата по новата си книга и предстояща процедура за доцентура. Връща се и към адвокатската професия. Остава част от юридическия екип на ГЕРБ и ще продължава да работи по важни законодателни реформи.

Георги Георгиев - ГЕРБ-СДС: "Винаги съм вярвал, че е изключително важно политиката да не се превръща в професия... Дойде времето вместо в активната политика, на този етап от живота си, да се съсредоточа върху работата по новата си книга и предстояща процедура за доцентура. Наред с това, преди 8 години създадохме адвокатска кантора със страхотен екип и се връщам в него пълноценно, за да продължим да помагаме на хората. Оставам част от юридическия екип на ПП ГЕРБ и ще продължавам да работя с колегите по важни законодателни реформи."

Четвъртият в листата на "Прогресивна България" в 25 МИР София Кирил Атанасов отстъпва своето депутатско място. Кметът на Кричим Атанас Калчев от "Прогресивна България" също се отказа да бъде депутат.