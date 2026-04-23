ЦИК обяви окончателното разпределение на мандатите
Всеки пети у нас живее под линията на бедност
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори...
ЦИК обяви окончателното разпределение на мандатите

У нас
На вота в неделя до урните са отишли 3 360 330 граждани, което 51,11%

ЦИК обяви окончателния брой на мандатите на партиите, които влизат в парламента. До утре депутатите, избрани в два района, трябва писмено да заявят от коя листа желаят да влязат в парламента. До неделя пък ще станат ясни имената на новите 240 народни представители. Избирателната активност на този вот е 51,11%, уточняват от ЦИК.

Избирателната активност на изборите в неделя е рекордна за изборите през последните пет години у нас. Подобен близък резултат е бил на изборите от 2021 година - тогава тя е била 50.61%, което означава, че на изборите в неделя са отишли над 3 милиона и 400 хиляди души, което е рекорд за последните пет години, както отбелязахме.

Стана ясно, че гласовете на хартия са били с около 200 хиляди повече от тези, които са били подадени чрез машини. Очаква се в събота да станат ясни и имената на новите 240 депутати. Тогава именно и Централната избирателна комисия трябва да обяви поименния списък, а пък във вторник той да бъде обнародван в Държавен вестник. Президентът Илияна Йотова вече коментира, че новото 52-ро Народно събрание може да започне работа още в сряда или в четвъртък.

Централната избирателна комисия обяви окончателните данни за изборите в неделя. Вече е ясно официалното разпределение на мандатите в 52-ото Народно събрание. В него ще участват три коалиции и две партии:

"Прогресивна България" - 131 мандата

ГЕРБ-СДС – 39 мандата

ПП-ДБ – 37 мандата

ДПС – 21 мандата

"Възраждане" - 12 мандата

След близо 3-часово заседание ЦИК съобщи разпределението на гласовете и мандатите в 52-рия парламент. Изчисленията са направени по методиката за определяне на резултатите от гласуването по Изборния кодекс, данните са предадени от "Информационно обслужване".

Камелия Нейкова, председател на ЦИК: "Извършено е повторно въвеждане на данните от протоколите, сравнени са данните от РИК с тези в ЦИК, предлагам ви...да вземем решение, с което да одобрим анализа на несъответствията."

Недействителните бюлетини са близо 70 000. С хартиени бюлетини са гласували 1 788 630 души, с машина - 1 571 588. За петте партии гласа си са дали общо 2 656 154 души. 50 733 са оградили "не подкрепям никого".

Камелия Нейкова, председател на ЦИК: "Брой на гласувалите избиратели според положените подписи - 3 360 330."

4%-ната бариера за влизане в парламента сега е от 129 600 гласа. ЦИК гласува и заявленията за заличаване на кандидати от листите по места. Имаше само един глас против.

Цветозар Томов, зам.-председател на ЦИК: "Считам за неправилно ЦИК да освобождава кандидат депутати от ангажимент, който им е вменил избирателят. Избира народът, а не ЦИК."

Депутатите, избрани в два района, имат 24 часа писмено да заявят от коя листа желаят да влязат в парламента. Овакантеното място ще се попълни от друг кандидат–депутат. До неделя трябва да стане ясен и поименният състав на парламента.

С хартиени бюлетини са гласували 1 788 630 души, а с машина - 1 571 588.

Общо 21 души са се отказали да бъдат народни представители.

Вижте повече в прякото включване на Виктор Борисов.

