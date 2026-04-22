Преди окончателните резултати: ЦИК с повторна обработка на протоколите на вота

Продължава повторната проверка на данните от изборите в неделя в Централната избирателна комисия.

Във вторник всички Районни избирателни комисии предадоха протоколите от секционните комисии в ЦИК, за да се отстранят евентуални несъответствия. Утре трябва официално да бъде публикувано разпределението на мандатите в новия парламент, а до неделя да станат ясни и имената на новите депутати.

По данни към момента се очаква „Прогресивна България“ да има 131 народни представители. ГЕРБ-СДС ще разполагат с 39 депутати, 37 – ще бъдат народните представители на ПП-ДБ. ДПС получава 21 мандата, а най-малката парламентарна група ще бъде тази на „Възраждане“ с 12 депутати.

Предстои президентът Илияна Йотова да свика Народното събрание. Държавният глава вече обяви, че това ще стане най-вероятн в сряда или четвъртък следващата седмица.

#19 април 2026 #парламентарни избори 2026 #България гласува #цик #мандати

