Вицепремиерът Пеканов: За майчинството няма да има съкращаване на срока

За майчинството няма да има съкращаване на срока. Това заяви в студиото на "Още от деня" вицепремиерът Атанас Пеканов.

"Да, мисля, че фокусът беше заложен грешно. Беше комуникирано, че трябва да се търсят наистина условия за това, когато имат желание, да имат право майките да се връщат по-рано. Това означава на първо място, точно както беше казано - ясли, инфраструктура. Това е нещо, което е огромен проблем, особено в големите градове. Знаете каква е разликата и в цената на държавни, и на частни ясли. Трябва там да се търси решение и то в най-бърз порядък. Освен това, Финансовото министерство търси и решения за подпомагане, за мерки за подпомагане на майките. Така че те, ако искат да се върнат по-рано, да, да могат да се връщат. Това е смислено мярка."

Пеканов отбеляза, че само новите пенсионери няма да получат ковид надбавка, за останалите се замразява, но остава.

"Ние увеличаваме пенсиите. Пенсиите ще се увеличават по швейцарското правило от 1 юли – с 7,8%. Пенсионерите могат да бъдат спокойни. Само новите пенсионери няма да получават тази ковид добавка, защото тя е въведена като временна мярка по време на пандемията."

Гуляят, който се случваше отчасти в последните години в държавните финанси, ще трябва ние да го коригираме, подчерта Пеканов. Той обясни какво се очаква ден преди доклада от ЕК.

"България по всяка вероятност утре ще получи (бел. ред. от Брюксел) една оценка на текущото състояние, както и на това, което заварихме на предишните месеци и години по отношение на фискалната политика на България. А именно, че са правени грешни практики, че е задавана грешна насока на фискалната политика – такава, която не е устойчива в дългосрочен план. Какво се има предвид? Ще ни бъде отправено предупреждение, че по траекторията, по която сме тръгнали тази година, ако тя продължи и не бъде коригирана, ще бъде наложена процедура за свръхдефицит на България през тази година. Това означава, че разходите превишават приходите в бюджета с повече от минус 3% за тази година. Европейската комисия, по последните фискални правила, които бяха договаряни и променяни в последните години, отправя препоръки и предупреждения към страните членки и им казва: „Вижте, ние анализираме това, което се случва във вашите държавни финанси, и можем да ви предупредим, че нещата не са такива, каквито трябва да бъдат. Пак казвам – в момента това е завареното положение. Още не сме приели бюджет, но експертите на ЕК анализират постоянно какво правят страните членки и вероятно ще ни кажат, че това, което е правено до момента, не е устойчиво и не е правилно."

Дефицитът е на всички правителства в последните години, посочи вицепремиерът.

"Аз съм бил част от служебни кабинети до момента. Ние не сме имали възможност да задаваме траекторията на публичните финанси, защото не сме приемали бюджет, не сме имали мнозинство в парламента. В момента имаме и ще предложим именно такъв бюджет, който да коригира тези грешки. Тези грешки, грешни практики са натрупани в последните 2–3–4 години. Дефицитът е на всички правителства в последните години. Правили са различни мерки и са използвали „статистически номера“ – отлагане на разходи, изтегляне на приходи напред. Например бяха взети авансово печалбите от банките през миналата година. Кабинетът „Желязков“, спомняте си, правеше странни неща по отношение на бюджета. Неслучайно имаше хилядни протести срещу тогавашния бюджет. Преди това Асен Василев декапитализираше държавните дружества, взимаше предварително дивидентите на печелившите държавни дружества, вместо да ги остави, за да инвестират те през следващите години, ги взимаше, за да може да вдига различни видове плащания в държавната администрация и т.н. Това не бяха правилни политики. Те могат да се направят за една година или две, но рано или късно трябва да бъдат платени. С такива „статистически фокуси“ България успяваше да се справя, успяваше да отмества назад това да си плати сметката, и сега за наше голямо съжаление това пада върху нас и ние ще се справим с този казус."

