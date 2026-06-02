За първи път от десетилетие насам България участва в Международния базар на ООН.

От своето първо издание през 2013 г., проведено под патронажа на Бан Сун-тек, Международният базар се утвърждава като ценена ежегодна традиция. Събитието има благотворителен характер. Тази година приходите от базара ще бъдат предоставени на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (OCHA), за да достигне помощта до общности, засегнати от хуманитарни кризи. България участва с кошница, съдържаща над 30 български продукта, произведени в България.

“България е ценен, предвидим и надежден партньор в ЕС, НАТО и ООН. Днес участваме в Международния базар на ООН, подчертавайки значението на културния обмен и взаимното разбирателство между народите и за да покажем богатата култура и история на България. Това събитие е символ на единството в многообразието и възможността държавите да се обединят в подкрепа на благородни каузи”, категорична бе посланик Гергана Караджова.

Благотворителният базар се провежда в двора на Централата на ООН в рамките на един ден, а постоянните представителства към ООН, служителите на организацията и дипломатическата общност се събират, за да споделят и опознаят богатството на културите от цял свят.

Този празник на културното многообразие и глобалното единство се организира от Клуба на съпрузите и съпругите на представителите към ООН (UNDSC) под ръководството на ротационен управителен съвет, съставен от представители на държавите членки на ООН.