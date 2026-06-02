Румен Радев: Конкурентоспособността на българската икономика е от ключово значение за устойчивото развитие на страната

Конкурентоспособността на българската икономика е от ключово значение за устойчивото развитие на страната и правителството остава отворено за диалог с работодателските организации в търсене на работещи решения. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на среща в Министерския съвет с представители на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Българската стопанска камара (БСК) и Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК), съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. В срещата е участвала и министърът на енергетиката Ива Петрова.

Представителите на бизнеса са подчертали подкрепата си за предприетите от правителството реформи, като са откроили предизвикателствата пред енергоинтензивната индустрия в България и възможностите за тяхното преодоляване както на национално, така и на европейско равнище.

Работодателските организации са отбелязали, че около 80% от енергоинтензивните компании в страната работят за износ, и са призовали за усъвършенстване на мерки за гарантиране на тяхната конкурентоспособност. По време на срещата са били обсъдени възможности за по-активно привличане на средства от европейските програми в сектора, както и за по-ефективно използване на ресурси от Фонда за сигурност на електроенергийната система, така че да не се натоварва националният бюджет при компенсаторни механизми, свързани с цените на електроенергията.

Премиерът Радев е акцентирал и върху позициите на България относно предстоящата Многогодишна финансова рамка на ЕС, като е посочил, че „индустриалното сближаване“ е сред основните приоритети на страната.

Румен Радев, премиер на България: „С европейските партньори обсъдихме справедливото разпределение на средствата, което да доведе до истинско сближаване в индустрията, иновациите и цифровизацията.“

Припомняме, че по време на посещението си в Берлин премиерът Румен Радев каза, че България има резерви към новия механизъм за формиране на Многогодишната финансова рамка, при която вноската на България нараства два пъти на фона на допълнителни адаптационни разходи за въвеждане на еврото. румен радев

