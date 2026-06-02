Прокуратурата, Инспекторатът и ВСС проверяват сигнал за заплахи и натиск, свързан с апелативен прокурор в Пловдив

Вътрешният министър Иван Демерджиев е разговарял с директора на Областната полиция в Пловдив за сигнала, който Васил Костадинов е подал срещу апелативния прокурор на Пловдив.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Това, което аз имам като информация по случая, от една страна има отправени определени заплахи, а от друга има отправено изискване съпругата на въпросния апелативен прокурор да заеме точно определена позиция в системата на МВР."

Демерджиев отказа да уточни какви са били заплахите, както и длъжността, на която да бъде назначена съпругата на Тихомир Стоев, с мотива, че данните в сигнала се проверяват от прокуратурата, Инспектората и Висшия съдебен съвет.

В позиция, изпратена до редакцията, апелативният прокурор на Пловдив заявява, че винаги е поддържал професионални отношения и добро институционално взаимодействие с органите на МВР. Отрича да е оказвал натиск и казва, че ще съдейства на проверките, както и че няма да коментира детайли, докато проверките не приключат.

Стоев изразява притесненията си, че през последните дни са отправени публични обвинения и към други прокурори от Апелативния район - Пловдив.

Вътрешният министър потвърди, че е изпратил сигнал за действия на заместник окръжния прокурор на Кърджали, както и всички данни, събрани за начина, по който пернишкият прокурор Бисер Михайлов е подпомагал сина си Васил Михайлов да се укрива.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Както и още данни, които касаят дейности на други магистрати. Впрочем един от тях е заместник окръжният прокурор на Кърджали, а другите са хора, които фигурират по материалите, събрани в рамките на работата по т.нар. случай „Осемте джуджета“. Всички тези материали за всички тези магистрати са изпратени с писма, подписани от мен, до ВСС, до Инспектората, до министъра на правосъдието и до и.ф. главен прокурор.“

Иван Демерджиев и кметът на Кърджали Ерол Мюмюн, който на 28 май под полицейски кордон беше отведен на разпит, днес заедно откриха ремонтираната сграда на пожарната в родопския град.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Поздравихме се с г-н Мюмюн, както е редно. Институционалната култура трябва да се уважава и да се спазва.“

Демерджиев допълни, че по същия начин и законът трябва да се уважава и спазва.