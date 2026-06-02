БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Резултатите от първо класиране за първи клас в училищата...
Чете се за: 01:52 мин.
Цените на тока и парното скачат от 1 юли – вижте...
Чете се за: 03:52 мин.
Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев за БНТ: Не...
Чете се за: 02:35 мин.
Сигнали за бомби в училища и детски градини в няколко...
Чете се за: 01:52 мин.
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Чете се за: 03:07 мин.
Дъг Холдър е номиниран за посланик на САЩ в България
Чете се за: 00:47 мин.
Днес ще бъде тествана системата BG-ALERT
Чете се за: 00:20 мин.
Жълт код за проливни валежи, гръмотевични бури и опасност...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Прокуратурата, Инспекторатът и ВСС проверяват сигнал за заплахи и натиск, свързан с апелативен прокурор в Пловдив

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Вътрешният министър Иван Демерджиев е разговарял с директора на Областната полиция в Пловдив за сигнала, който Васил Костадинов е подал срещу апелативния прокурор на Пловдив.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Това, което аз имам като информация по случая, от една страна има отправени определени заплахи, а от друга има отправено изискване съпругата на въпросния апелативен прокурор да заеме точно определена позиция в системата на МВР."

Демерджиев отказа да уточни какви са били заплахите, както и длъжността, на която да бъде назначена съпругата на Тихомир Стоев, с мотива, че данните в сигнала се проверяват от прокуратурата, Инспектората и Висшия съдебен съвет.

В позиция, изпратена до редакцията, апелативният прокурор на Пловдив заявява, че винаги е поддържал професионални отношения и добро институционално взаимодействие с органите на МВР. Отрича да е оказвал натиск и казва, че ще съдейства на проверките, както и че няма да коментира детайли, докато проверките не приключат.

Стоев изразява притесненията си, че през последните дни са отправени публични обвинения и към други прокурори от Апелативния район - Пловдив.

Вътрешният министър потвърди, че е изпратил сигнал за действия на заместник окръжния прокурор на Кърджали, както и всички данни, събрани за начина, по който пернишкият прокурор Бисер Михайлов е подпомагал сина си Васил Михайлов да се укрива.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Както и още данни, които касаят дейности на други магистрати. Впрочем един от тях е заместник окръжният прокурор на Кърджали, а другите са хора, които фигурират по материалите, събрани в рамките на работата по т.нар. случай „Осемте джуджета“. Всички тези материали за всички тези магистрати са изпратени с писма, подписани от мен, до ВСС, до Инспектората, до министъра на правосъдието и до и.ф. главен прокурор.“

Иван Демерджиев и кметът на Кърджали Ерол Мюмюн, който на 28 май под полицейски кордон беше отведен на разпит, днес заедно откриха ремонтираната сграда на пожарната в родопския град.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Поздравихме се с г-н Мюмюн, както е редно. Институционалната култура трябва да се уважава и да се спазва.“

Демерджиев допълни, че по същия начин и законът трябва да се уважава и спазва.

#случая Баба Алино #кмет Ерол Мюмюн #прокурорски син #Иван Демерджиев #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
3
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
4
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
НА ЖИВО: България - Унгария, четвъртфинал на европейското първенство по минифутбол
5
НА ЖИВО: България - Унгария, четвъртфинал на европейското...
Прокурорският син Васил Михайлов с три нарушения в затвора в Бобов дол
6
Прокурорският син Васил Михайлов с три нарушения в затвора в Бобов дол

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
2
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
3
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
4
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
5
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
6
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за...

Още от: Политика

Президентът Йотова: Във всеки свой образ Любен Дилов-син търсеше смисъла отвъд очевидното
Президентът Йотова: Във всеки свой образ Любен Дилов-син търсеше смисъла отвъд очевидното
Иван Демерджиев: Законът е еднакъв за всички и трябва да се уважава Иван Демерджиев: Законът е еднакъв за всички и трябва да се уважава
Чете се за: 03:30 мин.
От "Прогресивна България" оттеглиха предложението си за нов дълг От "Прогресивна България" оттеглиха предложението си за нов дълг
Чете се за: 04:20 мин.
Уволненият строителен инспектор във Варна заради случая "Баба Алино": Аз вина не признавам Уволненият строителен инспектор във Варна заради случая "Баба Алино": Аз вина не признавам
Чете се за: 03:32 мин.
Бюджетната комисия гледа промени в закона за водите, в удължителния закон за бюджета и в закона за нефта и нефтопродуктите Бюджетната комисия гледа промени в закона за водите, в удължителния закон за бюджета и в закона за нефта и нефтопродуктите
Чете се за: 04:30 мин.
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
71544
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

Стотици българи изкачиха връх Околчица, за да отдадат почит на Ботев и на загиналите за свободата на родината
Стотици българи изкачиха връх Околчица, за да отдадат почит на...
Чете се за: 02:45 мин.
Общество
Резултатите от първо класиране за първи клас в училищата в София са публикувани Резултатите от първо класиране за първи клас в училищата в София са публикувани
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Цените на тока и парното скачат от 1 юли – вижте къде и с колко Цените на тока и парното скачат от 1 юли – вижте къде и с колко
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Украинският външен министър: Москва губи на бойното поле, Путин има само една карта - терора Украинският външен министър: Москва губи на бойното поле, Путин има само една карта - терора
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
От "Прогресивна България" оттеглиха предложението си за...
Чете се за: 04:20 мин.
Финанси
Иван Демерджиев: Законът е еднакъв за всички и трябва да се уважава
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Задържаха стотици дози фентанил при акция в София, арестуван е и...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ