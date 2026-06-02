Сигнали за бомби в училища в няколко града в страната
Почина депутатът Любен Дилов-син
Дъг Холдър е номиниран за посланик на САЩ в България
Днес ще бъде тествана системата BG-ALERT
Жълт код за проливни валежи, гръмотевични бури и опасност...
Уволненият строителен инспектор във Варна заради случая "Баба Алино": Аз вина не признавам

от БНТ , Репортер: Светлана Ганчева
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Уволненият инспектор от отдел "Строителен контрол" към Община Варна Делян Грудев поиска среща с медиите днес, за да обяви подробности около случая "Баба Алино". Той заяви, че е участвал единствено в последната голяма проверка в незаконния град през март тази година. Каза още, че от пет месеца е бил служител на общинския отдел "Строителен контрол".

Делян Грудев заяви, че няма да става мълчалив съучастник и няма да спестява истината. Той каза още, че ще разчита на документи, а не на емоции и ще търси защита на своето достойнство и на семейството си. Грудев започна с два договора - за назначаване в община Варна преди пет месеца и заповедта за уволнение, по-скоро за прекратяване на неговия договор, защото той е служител на изпитателен срок.

Той подчерта, че освен, че не е участвал, не би и могъл да участва в предишни проверки, тъй като просто не е бил на работа по това време. Не е чувал от колегите си оплаквания, по-скоро коментари, че има затруднения при определени проверки, като не е сигурен, че става конкретно въпрос за "Баба Алино".

Когато е участвал в проверката там не е имало противодействие, не е имало заплахи, той не се е чувствал и притискан, работейки по тази преписка. Делян Грудев обяви, че не е участвал в никакви други проверки в незаконното селище и не е работил по никакви преписки, свързани с него.

Делян Грудев, бивш гл. инспектор в Отдел "Строителен контрол" към Община Варна: "Аз вина не признавам, аз не съм работил по преписката. Нямам никакво касателство с извършени проверки в периода 2024 до края на 2025 година. Аз не съм бил служител. За мен е възможно кметът Благомир Коцев да е бил подведен от хора, които имат интерес да си измият ръцете и да останат чисти в тази ситуация. Надявам се това да е така, защото другото би означавало съзнателно да се прехвърля вина към хора, които са най-лесни за жертване."

В "Денят започва" днес бившият кмет на община Варна Иван Портних заяви, че по негова информация това, което в момента се показва и разследва, далеч не е единственото незаконно строителство в местността "Баба Алино".

Иван Портних, общински съветник от ГЕРБ: "На стотина метра от този терен едно друго "Баба Алино" 2. Става дума за един огромен терен, който е бил гора, преди 2 години беше гора, а в момента няма нито едно дърво. Подчертавам, няма нито едно дърво и се вихри брутално строителство."

И по този случай започва проверка.

