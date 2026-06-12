"Мечтата няма граници": 71-годишна учителка със сърдечни проблеми се изкачи до базовия лагер на Еверест

71-годишна учителка със сърдечни проблеми се изкачи до базовия лагер на връх Еверест. Той се извисява на 5364 метра над морското равнище, а преходът отнема около 10 дни.

Тя е детска учителка и не спира да пътува. По време на португалското Камино миналата година дошла идеята за приключение в Хималаите. На своя 70-годишен юбилей приятелите ѝ от групата за народни танци ѝ подарили пътуване до подножието на връх Еверест.

Павлина Димитрова: „Човешката мечта няма граници. Моите близки в първия момент се учудиха. Само се притесняваха от това как би реагирал моят организъм на надморската височина.“

Има проблеми със сърцето. Няколко месеца прави специални упражнения, за да се подготви за изкачването.

Доц. Красимира Христова, кардиолог: „Височинната болест може да предизвика екстремно покачване на артериалното налягане. Правихме специални кардио-пулмонални натоварвания, които да подобрят белодробния капацитет и да позволят тя да понесе по-добре тези височини.“

Тръгва спокойна към най-голямото предизвикателство в живота си. Пътят към подножието на най-високия връх на планетата започва от Лукла на 9 май.

Павлина Димитрова: „Най-трудно е изкачването, което е стръмно и е по едни каменни стълби. Трябва да се върви много бавно и да се пие много вода. През цялото време си казвах: „Ще успея, ще успея, ще стигна до горе“. Изживяването е велико.“

Нощем температурите падали до -10 градуса, валял и сняг. На 18 май Павлина постига целта си – базовия лагер на Еверест.

Павлина Димитрова: „Не съм имала такива амбиции да стигна до самия връх. С това изкачване аз покорих себе си. Това е едно от най-големите предизвикателства в живота ми.“

Следващото предизвикателство, за което се готви Павлинка, е Мачу Пикчу в Перу. А лекарите казват, че спортът е здраве и за хората с болни сърца.