Три колекционерски монети емитира България от началото на годината - какви са процедурите?

Три колекционерски монети емитира България от началото на годината, откакто станахме част от еврозоната. Според монетната програма на БНБ остават още две - "Преображенски манастир" и "Св. Иван Рилски", която ще е златна.
Възпоменателната монета от 2 евро трябва да се емитира през второто полугодие на годината, сочи още програмата на централната ни банка.
В интервю за "По света и у нас", посветено на последната засега изсечена колекционерска монета - "150 години от Априлското въстание", главният секретар на БНБ обясни процедурата при възпоменателните монети. Те се нуждаят освен от одобрението на Управителния съвет на БНБ, но и от одобрението на Брюксел.
Стефан Цветков, главен касиер на БНБ (април 2026 г.): "Те са три вида монетите, които емитираме - разменните монети, вече на всички са известни, другите два типа монети са за колекционерски цели - колекционерски монети, които са законно платежно средство в държавата емитент, в случая България, а третият вид монети са възпоменателните монети, които отново се правят на разменнната монета от 2 евро, на националната страна вече може да поставяме както Паисий Хилендарски и други изображения - в случая във втората половина на годината ще емитираме такава монета, но тя вече има друг път на одобрение, освен от комисия на БНБ, Управителният съвет, също така се одобрява от Европейската комисия и тя ще бъде на тема българската азбука."