Три колекционерски монети емитира България от началото на годината - какви са процедурите?

Три колекционерски монети емитира България от началото на годината, откакто станахме част от еврозоната. Според монетната програма на БНБ остават още две - "Преображенски манастир" и "Св. Иван Рилски", която ще е златна.

Възпоменателната монета от 2 евро трябва да се емитира през второто полугодие на годината, сочи още програмата на централната ни банка.

В интервю за "По света и у нас", посветено на последната засега изсечена колекционерска монета - "150 години от Априлското въстание", главният секретар на БНБ обясни процедурата при възпоменателните монети. Те се нуждаят освен от одобрението на Управителния съвет на БНБ, но и от одобрението на Брюксел.