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Заетостта на жените в България е по-висока от средното равнище в ЕС

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жените живеят дълго мъжете всички области страната показват данни нси
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Заетостта на жените в България е по-висока от средната за държавите от Европейския съюз. Това показват данните от Доклада за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2025 г., който беше одобрен от правителството.

Коефициентът на заетост за жените във възрастовата група 20 - 64 г. в България за миналата година е 73,2%, докато средната му стойност за ЕС е71,4%. Статистиката показва че в страната ни разликата между заетостта на двата пола е по-ниска в сравнение със средното равнище в ЕС. У нас 80,6% от мъжете във възрастовата група 20 - 64 години са били заети. Техният дял е със 7,4% процентни пункта повече в сравнение с дамите, а в Европейския съюз разликата е 9,6% процентни пункта.

Леко намаление се отчита в разликата между пенсиите за осигурителен стаж и възраст на мъжете (1101,97 лв.) и жените (809,54 лв.), но въпреки това тя остава съществена - 36,1%. Година по-рано е била 37,4%. Дамите обаче са получавали пенсията си средно с близо 7 години повече - 26,5 години.

През 2025 г. средният осигурителен доход е бил 1854,22 лв., което е близо 200 лв. повече спрямо този през предходната 2024 г. За мъжете той е бил 1901,58 лв., което е с 5,4% повече в сравнение с жените. Разликата в заплащането по пол за 2024 г., последната за която има предварителни данни на НСИ, е 11,5% в полза на мъжете. Показателят намалява с 1,6 процентни пункта спрямо 2023 г.

#равнопоставеност на половете #работа

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