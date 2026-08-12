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Правителството предлага генерал-майор Венцислав Мутафчийски да бъде удостоен с орден "Св. св. Кирил и Методий“ - огърлие

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Мотивите на правителството са, че той е сред най-авторитетните български имена, свързани с развитието на съвременната военна и гражданска медицина

Правителството предлага генерал-майор Венцислав Мутафчийски да бъде удостоен с орден "Св. св. Кирил и Методий“ - огърлие
Снимка: БТА
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Министерският съвет предлага на президента на Република България да награди с орден "Св. св. Кирил и Методий“ - огърлие генерал-майор проф. д-р Венцислав Методиев Мутафчийски, д.м.н. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Наградата е за проявени заслуги в развитието на науката и практиката в сферата на военната медицина и здравеопазването, въвеждането на иновативни методи и техники, и практическото прилагане на научните достижения в лечебната дейност и медицинското образование, както и за затвърждаването на лидерските позиции на Военномедицинска академия като водещ национален и международно признат лечебен и научен център.

Проф. Мутафчийски е роден на 20 август 1964 г., посочват на сайта си от Военномедицинска академия. С указ от 7 февруари 2018 г. на президента на България и заповед на министъра на отбраната проф. Мутафчийски е назначен за началник на Военномедицинска академия и главен лекар на Въоръжените сили на Република България, като е удостоен с висше офицерско звание "бригаден генерал". С указ на президента и заповед на министъра на отбраната, считано от 6 май 2019 г. е удостоен с висше офицерско звание "генерал-майор".

В мотивите на правителството пише, че проф. Мутафчийски е сред най-авторитетните български лекари и учени, чието име е свързано с развитието на съвременната военна и гражданска медицина. Специалист по обща, военна и спешна хирургия, преподавател, изследовател и ръководител с безспорен професионален авторитет, той посвещава своята кариера на усъвършенстването на медицинската практика, обучението на млади лекари и развитието на научноизследователската дейност. Особено значим е приносът му за развитието на военномедицинското образование.

#правителството на Радев #орден "Св. св. Кирил и Методий“ #президента Илияна Йотова #генерал Мутафчийски

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