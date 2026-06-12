Запрянов пред БНТ: Разполагането на самолетите на САЩ е срещу дерогацията на "Лукойл"

Срещу разрешението у нас да бъдат разположени американските военни самолети-цистерни България е получила удължаване на дерогацията от Вашингтон, за да продължи да работи бургаската рафинерия.
Това съобщи в сутрешния блок на БНТ бившият министър на отбраната Атанас Запрянов. По думите му рафинерията в Бургас продължава да функционира, защото е била част от сделката.
Атанас Запрянов, бивш министър на отбраната: „Тази тема за дерогациите беше част от разговорите на премиера Гюров с г-н Рубио. Дерогацията на „Лукойл“ беше част от тези разговори. Това са стратегически разговори, по които едната страна взема едно решение срещу стратегическо решение и разбиране от другата страна."