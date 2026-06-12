БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Държава от еврозоната е възразила срещу дизайна на...
Чете се за: 05:25 мин.
Публикуваха резултатите от НВО в 4-ти клас
Чете се за: 00:12 мин.
Две деца пострадаха при инцидент с електрическа...
Чете се за: 00:35 мин.
Димитър Стоянов: Договорите за фалшивите банкови гаранции...
Чете се за: 07:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Запрянов пред БНТ: Разполагането на самолетите на САЩ е срещу дерогацията на "Лукойл"

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази
атанас запрянов проверка установихме няколко договора недействителни банкови гаранции
Слушай новината

Срещу разрешението у нас да бъдат разположени американските военни самолети-цистерни България е получила удължаване на дерогацията от Вашингтон, за да продължи да работи бургаската рафинерия.

Това съобщи в сутрешния блок на БНТ бившият министър на отбраната Атанас Запрянов. По думите му рафинерията в Бургас продължава да функционира, защото е била част от сделката.

Атанас Запрянов, бивш министър на отбраната: „Тази тема за дерогациите беше част от разговорите на премиера Гюров с г-н Рубио. Дерогацията на „Лукойл“ беше част от тези разговори. Това са стратегически разговори, по които едната страна взема едно решение срещу стратегическо решение и разбиране от другата страна."

#дерогация на Лукойл #Атанас Запрянов #американски самолети #летище София #самолети

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
2
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
3
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Един загинал и девет ранени при катастрофа на българска кола с мигранти в Хърватия
4
Един загинал и девет ранени при катастрофа на българска кола с...
Лили Иванова обяви последното си национално турне
5
Лили Иванова обяви последното си национално турне
Откриха световното първенство по футбол
6
Откриха световното първенство по футбол

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
3
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
4
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
5
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: 17 пострадали, 3 жертви, версия за гонка между автомобили
6
Тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: 17 пострадали,...

Още от: Сигурност и правосъдие

Приходната агенция се включва в борбата с гонките: Ще проверяват собствениците на скъпи коли
Приходната агенция се включва в борбата с гонките: Ще проверяват собствениците на скъпи коли
Учение на специалните сили със зрелищни демонстрации на летище "Чешнегирово" (СНИМКИ) Учение на специалните сили със зрелищни демонстрации на летище "Чешнегирово" (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
МВР включва и дронове в борбата срещу гонките МВР включва и дронове в борбата срещу гонките
Чете се за: 01:57 мин.
На 10 места в Бургаско се провеждат гонки с коли На 10 места в Бургаско се провеждат гонки с коли
Чете се за: 01:55 мин.
Специални сили от четири държави тренират край Пловдив за реакция при хибридни заплахи Специални сили от четири държави тренират край Пловдив за реакция при хибридни заплахи
Чете се за: 00:37 мин.
Димитър Стоянов: Договорите за фалшивите банкови гаранции са заплаха за националната сигурност Димитър Стоянов: Договорите за фалшивите банкови гаранции са заплаха за националната сигурност
Чете се за: 07:32 мин.

Водещи новини

Държава от еврозоната е възразила срещу дизайна на българска монета от 2 евро, посветена на азбуката ни
Държава от еврозоната е възразила срещу дизайна на българска монета...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Директори на задлъжнели болници със заплати, по-високи от на министъра на здравеопазването Директори на задлъжнели болници със заплати, по-високи от на министъра на здравеопазването
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Цистерни с мляко са блокирани на границата с Румъния заради нови изисквания на БАБХ Цистерни с мляко са блокирани на границата с Румъния заради нови изисквания на БАБХ
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Частично бедствено положение е обявено в община Омуртаг, валежите са разрушили пътя за с. Бостан Частично бедствено положение е обявено в община Омуртаг, валежите са разрушили пътя за с. Бостан
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
След катастрофата на "Челопешко шосе": Колеги на...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Запрянов пред БНТ: Разполагането на самолетите на САЩ е срещу...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Установиха нелоялни практики при предлагането на бързи кредити,...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Продължават противоречията между САЩ и Иран за споразумението за...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ