БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Държава от еврозоната е възразила срещу дизайна на...
Чете се за: 05:25 мин.
Публикуваха резултатите от НВО в 4-ти клас
Чете се за: 00:12 мин.
Две деца пострадаха при инцидент с електрическа...
Чете се за: 00:35 мин.
Димитър Стоянов: Договорите за фалшивите банкови гаранции...
Чете се за: 07:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След катастрофата на "Челопешко шосе": Колеги на загиналите индийци с разказ пред БНТ

Дарина Ангелова, стажант-репортер от Дарина Ангелова, стажант-репортер
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Запази
След катастрофата на "Челопешко шосе": Колеги на загиналите индийци с разказ пред БНТ
Слушай новината

Телата на загиналите в катастрофата на "Челопешко шосе" индийски граждани все още не са освободени. Близък роднина на единия пристигна преди два дни от Португалия специално за това. От индийското посолство заявиха за БНТ, че също оказват съдействие на своите граждани. А за първи път след инцидента наш екип успя да разговаря с близки и колеги на загиналите.

Индийските граждани пристигат в България преди година и започват работа в металургична фирма в София. Двама от тях загиват в катастрофата на "Челопешко шосе" миналия петък. За първи път пред нашата камера говорят техни близки и колеги и с мъка разказват за трагичната нощ.

Лапет Сингх, колега на двамата загинали: „Вечерта моите приятели отидоха до пазара в Ботунец, но така и не се върнаха. Чакахме два-три часа, след това разбрахме, че е имало катастрофа и те са били в автобуса. Звънях им много пъти, но те не си вдигаха телефона.“

От катастрофата насам колегите им са в неведение какво се случва с телата на загиналите.

Лапет Сингх: „Искаме да върнем телата им в Индия, защото имаме традиция да кремираме починалите.“

Ашдип Сингх е близък роднина на един от загиналите. Пристига в България веднага щом научава за трагичната катастрофа. Казва, че все още не е съобщил за случилото се на семейството си в Индия, защото се притеснява как ще го понесат. Съвсем скоро майката е преживяла сърдечна операция.

Ашдип Сингх, роднина на един от загиналите: „Вчера дойдох от Португалия, след като разбрах за катастрофата.“

Работодателят на индийците Валентин Йорданов споделя, че те ежедневно му задават въпроса - какво се случва с телата на жертвите на катастрофата, но той не може да им отговори.

Валентин Йорданов, работодател на индийците: „Аз самият сведенията ги получих по неофициален път, като първоначално не ни се даваше информация, защото ние като фирма не сме страна по делото, по произшествието.“

Затова решава сам да предприеме действия и да отиде в индийското посолство за среща с консула.

Валентин Йорданов, работодател на индийците: „Държаха ме на два стола между 20 минути и половин час и аз станах и си заминах, защото консулът бил зает, като очаквах, че той ще направи поне среща с неговите сънародници, което не се случи.“

Потърсихме индийското посолство и в позиция до БНТ те обясниха, че са във връзка с всички страни и оказват всякаква възможна помощ на своите граждани, включително при евентуалното транспортиране на телата на починалите.

От фирмата предлагат още създаването на асоциация, която да защитава както чуждестранните работници у нас, така и техните работодатели.

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
2
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
3
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Един загинал и девет ранени при катастрофа на българска кола с мигранти в Хърватия
4
Един загинал и девет ранени при катастрофа на българска кола с...
Лили Иванова обяви последното си национално турне
5
Лили Иванова обяви последното си национално турне
Откриха световното първенство по футбол
6
Откриха световното първенство по футбол

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
3
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
4
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
5
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: 17 пострадали, 3 жертви, версия за гонка между автомобили
6
Тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: 17 пострадали,...

Още от: Общество

Транспортният бранш отложи планирания за 15 юни национален протест
Транспортният бранш отложи планирания за 15 юни национален протест
Програмата за управление на БНТ беше приета единодушно от СЕМ Програмата за управление на БНТ беше приета единодушно от СЕМ
Чете се за: 03:35 мин.
Цистерни с мляко са блокирани на границата с Румъния заради нови изисквания на БАБХ Цистерни с мляко са блокирани на границата с Румъния заради нови изисквания на БАБХ
Чете се за: 03:02 мин.
Три колекционерски монети емитира България от началото на годината - какви са процедурите? Три колекционерски монети емитира България от началото на годината - какви са процедурите?
Чете се за: 01:57 мин.
Членовете на общинската организация на ДПС в Нови пазар подадоха оставки Членовете на общинската организация на ДПС в Нови пазар подадоха оставки
Чете се за: 01:20 мин.
Директори на задлъжнели болници със заплати, по-високи от на министъра на здравеопазването Директори на задлъжнели болници със заплати, по-високи от на министъра на здравеопазването
Чете се за: 04:10 мин.

Водещи новини

Държава от еврозоната е възразила срещу дизайна на българска монета от 2 евро, посветена на азбуката ни
Държава от еврозоната е възразила срещу дизайна на българска монета...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Директори на задлъжнели болници със заплати, по-високи от на министъра на здравеопазването Директори на задлъжнели болници със заплати, по-високи от на министъра на здравеопазването
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Цистерни с мляко са блокирани на границата с Румъния заради нови изисквания на БАБХ Цистерни с мляко са блокирани на границата с Румъния заради нови изисквания на БАБХ
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Частично бедствено положение е обявено в община Омуртаг, валежите са разрушили пътя за с. Бостан Частично бедствено положение е обявено в община Омуртаг, валежите са разрушили пътя за с. Бостан
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
След катастрофата на "Челопешко шосе": Колеги на...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Запрянов пред БНТ: Разполагането на самолетите на САЩ е срещу...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Установиха нелоялни практики при предлагането на бързи кредити,...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Продължават противоречията между САЩ и Иран за споразумението за...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ