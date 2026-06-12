След катастрофата на "Челопешко шосе": Колеги на загиналите индийци с разказ пред БНТ

Телата на загиналите в катастрофата на "Челопешко шосе" индийски граждани все още не са освободени. Близък роднина на единия пристигна преди два дни от Португалия специално за това. От индийското посолство заявиха за БНТ, че също оказват съдействие на своите граждани. А за първи път след инцидента наш екип успя да разговаря с близки и колеги на загиналите.

Индийските граждани пристигат в България преди година и започват работа в металургична фирма в София. Двама от тях загиват в катастрофата на "Челопешко шосе" миналия петък. За първи път пред нашата камера говорят техни близки и колеги и с мъка разказват за трагичната нощ.

Лапет Сингх, колега на двамата загинали: „Вечерта моите приятели отидоха до пазара в Ботунец, но така и не се върнаха. Чакахме два-три часа, след това разбрахме, че е имало катастрофа и те са били в автобуса. Звънях им много пъти, но те не си вдигаха телефона.“

От катастрофата насам колегите им са в неведение какво се случва с телата на загиналите.

Лапет Сингх: „Искаме да върнем телата им в Индия, защото имаме традиция да кремираме починалите.“

Ашдип Сингх е близък роднина на един от загиналите. Пристига в България веднага щом научава за трагичната катастрофа. Казва, че все още не е съобщил за случилото се на семейството си в Индия, защото се притеснява как ще го понесат. Съвсем скоро майката е преживяла сърдечна операция.

Ашдип Сингх, роднина на един от загиналите: „Вчера дойдох от Португалия, след като разбрах за катастрофата.“

Работодателят на индийците Валентин Йорданов споделя, че те ежедневно му задават въпроса - какво се случва с телата на жертвите на катастрофата, но той не може да им отговори.

Валентин Йорданов, работодател на индийците: „Аз самият сведенията ги получих по неофициален път, като първоначално не ни се даваше информация, защото ние като фирма не сме страна по делото, по произшествието.“

Затова решава сам да предприеме действия и да отиде в индийското посолство за среща с консула.

Валентин Йорданов, работодател на индийците: „Държаха ме на два стола между 20 минути и половин час и аз станах и си заминах, защото консулът бил зает, като очаквах, че той ще направи поне среща с неговите сънародници, което не се случи.“

Потърсихме индийското посолство и в позиция до БНТ те обясниха, че са във връзка с всички страни и оказват всякаква възможна помощ на своите граждани, включително при евентуалното транспортиране на телата на починалите.

От фирмата предлагат още създаването на асоциация, която да защитава както чуждестранните работници у нас, така и техните работодатели.