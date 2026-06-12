Българската шахматистка Нургюл Салимова може да се състезава за друга държава, а не за България. В сутрешни блок на БНТ тя обясни, че е принудена да вземе това решение, защото заради споровете в родния шахмат страната ни може да бъде извадена от най-престижните международни състезания.

„Мен ме интересува това дали имам право да участвам на международни състезания, дали се развива масовият шахмат в България, т.е. всички въпроси, свързани с шах. Ние вече имаме ултиматум от Световната федерация по шахмат, че ако няма едно единствено признато управление на българския шахмат, ще имаме санкции. Говори се за това, че може да пропуснем Олимпиадата, което е най-важният шахматен форум за годината“, обясни тя.