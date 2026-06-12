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Изложба в САЩ разказва за най-големите изчезвания в историята на Земята

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Огромен тиранозавър Рекс посреща посетителите на нова изложба за най-големите изчезвания в историята на Земята. В музей в Кънектикът, САЩ, беше открита изложбата „Шестте изчезвания“, посветена на най-драматичните моменти в историята на живота на нашата планета.

Сред най-впечатляващите експонати е Скоти – един от най-големите и най-добре запазени тиранозаври Рекс, откривани някога. Посетителите могат да видят още мамути, саблезъби котки и други древни създания.

Изложбата показва не само кои животни са изчезнали, но и кои са успели да оцелеят. Учените напомнят, че опазването на природата и животинските видове е важно за бъдещето на земята.

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