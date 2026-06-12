„Парад на професиите“ ще срещне ученици и родители с работодатели

Знаете ли, че в България има цели 142 различни професии, които децата могат да изберат за своето бъдеще? Много ученици познават само част от професиите, които съществуват у нас.

На 20 юни в НДК в София ще се проведе инициативата „Парад на професиите“, която събира на едно място училища, работодатели, ученици и родители.

Целта е младите хора да научат повече за различните възможности за образование и работа след седми клас. Специалисти ще разкажат кои професии са най-търсени и как децата могат по-лесно да открият своето бъдещо призвание.

След София форумът ще гостува и в Пловдив и Варна.