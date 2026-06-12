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От КЕВР защитиха предвиденото от 1 юли увеличение на цените на тока и парното

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
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Пенсионерите се притесняват, че така ще бъде изядено увеличението на пенсиите

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Цената на електроенергията за битовите потребители да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията – с близо 5 на сто - това предвижда предложението на КЕВР за цените от 1 юли.

Председателят на КЕВР защити предложеното поскъпване, като посочи, че при определянето му регулаторът е опитал да намери баланс между нуждите на енергийните компании и възможностите на потребителите да поемат по-високите разходи. Въпреки това, омбудсманът, граждани и обществени организации се обявиха против. А новото поскъпване на електроенергията поражда притеснения сред домакинствата, които се опасяват от пореден удар върху семейния бюджет.

Очакваното поскъпване на тока с около 3% тревожи много домакинства. В благоевградското село Логодаж, Румяна Червенкова вече търси начини да свие разходите си.

Румяна Червенкова, пенсионер: "Готвим на дърва или на газ, което е малко по-изгодно. И печката на дърва. Боклуци може да има, слагаме и си правим едното ядене. Една супа например. И затова лятото е по-малко като цена. Всичко се увеличава и ще се усети явно зимата."

Пенсионерите смятат, че увеличението на тока ще изяде увеличението на пенсиите от следващия месец. И така пак ще преживяват на ръба.

Любен Тунтев, пенсионер: "И вода, и всичко тука ми е на ток. Едно такова увеличение ще ме удари през кръста. Какво да го правя, аз нямам от какво да спестя, защото нямам приходи."

Регулаторът аргументира предложеното увеличение с ръста на цените на енергията и материалите, както и с високите разходи за експлоатация и ремонт на остарялата топлопреносна система.

Боян Паунов, председател на работната група: "Няма как да се избегнат повишението на цените на енергийните ресурси. Особено постоянните разходи за ремонти. Просто няма как да няма увеличение на ремонтите."

Общественото обсъждане ще бъде утре. Ако бъде прието, новите цени ще влязат в сила то първи юли и ще бъдат актуални една година.

#увеличение #цена на тока #парно #КЕВР #новини в Метрото

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