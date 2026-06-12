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Директори на задлъжнели болници със заплати, по-високи от на министъра на здравеопазването

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
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Държавните болници имат дългове от над 426 милиона евро. 17 лечебни заведения са изтеглили и кредити за над 187 милиона лева.

Директори на някои лечебни заведения получават 5-цифрени заплати. За месец март например, шефът на болница "Лозенец" е получил над 40 000 евро. А задълженията на лечебното заведение са над 20 милиона евро.

На фона на големи дългове, директори на болници получават големи заплати. Сред рекордьорите са шефовете на лечебните заведения в Благоевград, Велико Търново и столичната болница "Лозенец".

МБАЛ Благоевград

Дългове

4,1 млн. евро

Заплата на директора:

януари - 9300 евро
февруари - 36 270 евро
Март - 13 764 евро

МБАЛ "д-р Стефан Черкезов" Велико Търново

Дългове

5,4 млн. евро

Заплата на директора:

Март - 14 141 евро

УМБАЛСМ "Пирогов"

Дългове

41,7 млн. евро

Заплата на директора:

януари, февруари - 10 416 евро

март - 12 659 евро

УМБАЛ "Александровска"

Дългове

60,2 млн.евро

Заплата на директора:

януари, февруари, март - 8559 евро

УМБАЛ "проф. Иван Киров" София

Дългове

5,1 млн. евро

Заплата на директора:

март - 14 141 евро

Катя Ивкова, министър на здравеопазването: "Месечните възнаграждения на изпълнителните директори на лечебните заведения - търговски дружества с над 50% държавно участие значително надхвърлят тези на висшите ръководни длъжности в държавата. Въпреки това финансовите резултати са отрицателни и водят до загуба на тези лечебни заведения."

От болница "Лозенец" съобщиха,че през март освен заплата, директорът е получил и обезщетение от НОИ. От болницата в Благоевград отказаха коментар. Засега смени на шефове на лечебни заведения не се предвиждат, но ще

Изявление на ръководството на УМБАЛ "Лозенец": "Сумата, получена за месец март от директора на болница „Лозенец“, не е само месечното възнаграждение, а е редовното месечно възнаграждение плюс изплатеното еднократно обезщетение за навършена възраст и осигурителен стаж, удостоверено по надлежния ред от НОИ, което се изплаща в съответствие със закона и договора за управление."

Засега смени на шефове на болници няма да има. Министърът каза, че и представителите на държавата в бордовете на болниците получават средно между 2000 и 4500 евро на месец.

Катя Ивкова, министър на здравеопазването: "Част от тези представители на съветите на директорите са и служители на МЗ. В някои случаи сумарно се получават и между 6,7, 8000 евро. Понякога това сумарно възнаграждение възлиза на по-голяма стойност, отколкото е на принципала - в случая министъра на здравеопазването."

Министерството ще ремонтира методиката за формиране на заплатите за участие в Борда на директорите.

Катя Ивкова, министър на здравеопазването: "Моето лично желание и убеждение е това възнаграждение да бъде обвързано с постигнатите резутлтати."

Министерството е сезирало Икономическа полиция за неизгодни договори за съвместно управление в няколко болници.

Петко Салчев, заместник-министър на здравеопаването: "Например сключване на договор за ЯМР да го кажем най-общо. Делението на приходите са 20% за лечебното заведение, което предоставя помещение и персонал срещу 80% за другия изпълнител."

Министерството проверява и защо държавното дружество, което произвежда ваксини, от години работи на загуба.

#заплати на директорите #дългове #болници #Министерство на здравеопазването

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