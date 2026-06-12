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Държавните болници с дългове за над 426 милиона евро

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 02:57 мин.
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държавните болници дългове 426 милиона евро
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Задълженията на държавните болници са 426 млн. евро от които просрочените към 31 март 2026 г. са 21 млн. евро. Това стана ясни по време на пресконференция на здравния министър Катя Ивкова.

Тя обясни, че от държавните болници 17 са сключили договори за кредит с банки, като общият размер на кредитите е 187 млн. лв. Повече от половината кредити са сключени с една банка, а в последното тримесечие още няколко болници са сключили договори за подобни кредити.

Днес се очакват резултатите от анализ на работата на съветите на директорите на всички 64 държавни болници, каза още министър Ивкова. Тя посочи, че ще бъде преразгледана методиката за формира нането на заплатите на членовете на съветите на директорите. Посочи и че шефовете на болниците получават среднп между 2000 и 4500 евро на месец за участие в съвета на директорите на болниците.

От началото на годината до края на май от звено „Вътрешен одит“ към Министерството на здравеопазването са извършили 22 проверки с фокус върху прилагането на наредбата за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба лекарства и договорите за съвместно управление, посочи още министър Ивкова. Тя допълни, че е изискала информация за договорите между болниците и различни изпълнители, като е установено, че в тези договори има процентни съотношение, които са в полза на другия контрагент, а не на болницата. В някои случаи съотношението е 20:80, но не в полза на болницата.

За някои от резултатите от проверките са сезирани прокуратурата, Агенцията за държавна финансова инспекция, ДАНС и ДНСК. На въпрос дали се предвижда смяна на директори на болници министър Ивкова каза, че е редно да се изчакат отговорите по сигналите, изпратени до компетентните органи.

Министър Ивкова припомни и един от приоритетите си в работата ѝ като министър - актуализиране на Националната здравна карта и нейното дигитализиране. Планира се и инвентаризация на болничните легла с цел да се провери дали броят им отговаря на разрешителните за дейност. Ще бъде въведена пълна електронизация на регистъра на болниците, ежедневно наблюдение на "движението" на леглата по видове и по региони, за да бъде прекратена практиката на отказ за прием на пациенти, добави тя. С цел овлядавне на ръста на болничните легла, ще бъде направен пълен анализ на използваемостта на съществуващите легла в болниците.

#Катя Ивкова #Здравно министерство #дългове #болници

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