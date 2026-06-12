Актьори от Пловдив обраха аплодисментите в Рим

За Пловдивския театър мечтата да среща изкуството си със света се сбъдва за пореден път. След „Одисей“ в Атина, сега произведенията на Алесандро Барико – световноизвестен италиански писател, преведен на над 40 езика, развълнуваха публиката във Вечния град.

Джакомо Батиати, режисьор, писател: „Страхотно качество, изключително качество! Театър, който ражда идеи. Да направиш това в Пловдив – да интерпретираш италиански писател, който пише труден текст, и да го пренесеш на сцена по такъв начин, че да го направиш визуален.“ Микаела Джулиани, студентка: „Днес видях изкуството в пълния му блясък – на 360 градуса. Беше наистина умопомрачително. Това е истински шедьовър, не мога да кажа нищо друго!“

Зад големия успех стоят имената на добре познатия тандем – режисьорът Диана Добрева и драматургът Александър Секулов, творческите екипи на постановките, артистите и целият екип на Драматичен театър Пловдив, който вече заема водещо място не само на родната, но и на международната театрална сцена.