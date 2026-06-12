Пазарен дебют за компанията на Илън Мъск SpaceX

Компанията за ракети и спътници на Илън Мъск SpaceX събра 75 милиарда долара от финансови институции, преди да започне да търгува акциите си на борсовия индекс NASDAQ.

Това прави цена от 135 долара за акция – стойност, съответстваща на предварителната прогноза на SpaceX за очаквана първоначална пазарна стойност на компанията.

След като акциите започнат да се търгуват, тяхната цена може да се повиши или понижи в зависимост от това колко акции са пуснати в продажба и колко силно е търсенето за тях.

Ако цената се запази, Мъск ще стане първият трилионер в света.