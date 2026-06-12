Въпреки скъпите билети: Футболни фенове от цял свят пристигат във Ванкувър за Световното

Фенове от цял свят пристигат във Ванкувър за Световното първенство по футбол, въпреки скъпите билети.

За много запалянковци пътуването на Мондиал 2026 е повече от футболно приключение. Някои идват, за да почетат близки хора, а други – за да споделят незабравими мигове с семейството си.

Ванкувър ще приеме първия си мач от турнира в събота, когато Австралия и Турция ще се изправят една срещу друга. Фенове казват, че билетите са скъпи, но атмосферата и емоциите на Световното първенство правят преживяването специално.