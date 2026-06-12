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Въпреки скъпите билети: Футболни фенове от цял свят пристигат във Ванкувър за Световното

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Фенове от цял свят пристигат във Ванкувър за Световното първенство по футбол, въпреки скъпите билети.

За много запалянковци пътуването на Мондиал 2026 е повече от футболно приключение. Някои идват, за да почетат близки хора, а други – за да споделят незабравими мигове с семейството си.

Ванкувър ще приеме първия си мач от турнира в събота, когато Австралия и Турция ще се изправят една срещу друга. Фенове казват, че билетите са скъпи, но атмосферата и емоциите на Световното първенство правят преживяването специално.

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