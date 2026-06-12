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Цистерни с мляко са блокирани на границата с Румъния заради нови изисквания на БАБХ

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
Всичко от автора , Репортер: Анжела Каменова
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цистерни мляко блокирани границата румъния заради изисквания бабх
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Нови изисквания за контрол върху вноса на прясно мляко блокираха цистерни на границата с Румъния на Дунав мост при Видин. От вторник Агенцията по безопасност на храните наложи проби върху 100% от вноса на прясно мляко, а до излизането на резултатите камионите чакат на границата, което според шофьорите може да отнеме дни и да направи суровината негодна.

Валентин Соколов е на Дунав мост при Видин от четвъртък сутринта. Превозва от Унгария 25 000 литра мляко в цистерна. Твърди, че млякото няма да издържи повече от три дни, а загубите от това ще са както за превозвача, така и за фирмата, която е поръчала суровината.

Валентин Соколов, шофьор: „За 500 км три дни да седим – не знам кой го е измислил това. Тук на топлото – 30 градуса, цистерната се напича всяка минута. Няма тоалетна, няма вода, няма хляб, нищо.“

Освен Валентин, на Дунав мост още шофьори чакат резултатите от взетите проби. От транспортните фирми твърдят, че обработването на взетите проби отнема не по-малко от три дни, а по време на престоя няма осигурени условия за съхранение.

Юлиян Венев, представител на транспортна фирма: „Този протокол за възбрана, който правят на границата, като ги спират, в него е записано, че стоката е оставена на съхранение в складови помещения при подходящи температурни условия, което няма нищо вярно с истината. Стоката се намира в автоцистерна за транспорт, не в хладилно помещение.“

Юмит Галиб, представител на транспортна фирма: „След трите дни по документи и директиви е негодно за преработка, защото ще са минали 72 часа.“

Според преработватели мярката на БАБХ е обявена изненадващо и може да има сериозни последствия върху пазара.

Поли Пеева, собственик на преработвателно предприятие: „Това задължително ще доведе до фалити на млекопреработвателни предприятия, по-високи цени на всички суровини и по-високи цени на крайните продукти.“

Владислав Михайлов, председател на УС на Националната асоциация на млекопреработвателите: „Ние искаме да има контрол, но този контрол да бъде правилен.“

В писмено становище от БАБХ заявяват, че мярката има за цел да гарантира качеството на пазара. Решението е взето след анализ на резултатите от засиления контрол през май върху млечните продукти. Резултатите показват, че 24% от изследваните проби са били с несъответстващи резултати.

#румъния #цистерни #нови изисквания #мляко #БАБХ #граница

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