Временно прекратиха членството на Русия в Международната шахматна федерация

Международната шахматна федерация временно прекрати членството на Русия по жалба на Украйна. Мярката влиза в сила незабавно и е за срок до три години.

От Руската шахматна федерация заявиха, че е възможно да обжалват.

Украинците обявиха решението за "историческа победа".

Това е голяма загуба за целия свят, защото Русия е номер едно в шаха. Така реагират на решението руснаците. За мнозина от тях шахът е любимо занимание, което често практикуват на открито, независимо от сезона.

Никита Харанов, жител на Москва: "Изключването на Русия е загуба не само за Русия, но и за цялата международна шахматна общност."

До решението за временното прекратяване на членството на Русия се стигна след като Спортен Арбитражен съд се произнесе в полза на иск на Украйна.

Според него руснаците са узурпирали контрола върху играта в окупираните украински територии - ръководят клубове и провеждат състезания. Освен това в украинската жалба се посочва, че руската федерация е свързана със санкционирани лица, сред които бившият руски министър на отбраната Сергей Шойгу, кметът на Москва Сергей Собянин, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

През март магистратите дадоха на Москва 90 дни, в които да предадат контрола на украинската страна. След изтичането на срок промяна не е била установена.

Резолюция на Съвета на ФИДЕ: "Съгласно Устава на международната федерация, Съветът реши да наложи санкция за временно спиране на членството на съответната федерация-членка с незабавно действие."

Това е важно и много принципно решение за нас, каза украинският министър на младежта и спорта.

Матвий Будний, министър на младежта и спорта на Украйна: "Защото Русия от години се опитва да използва спорта и шаха като инструмент за влияние. А по време на войната - да узакони спортната окупация на украинските територии. Това е срещу, което Украйна системно възразяваше и най-накрая получи ясен отговор."

Според Международната федерация, руските шахматисти ще могат да играят, но не и под руски флаг. А руснаците от категория "младежи" все пак ще се състезават за Русия. Страната ще може и да участва като отбор, но под неутрален флаг и така ще се включи в Шахматната Олимпиада, планирана за септември в Узбекистан.