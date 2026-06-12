БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Масови арести в Ботунец и в различни части на София:...
Чете се за: 02:05 мин.
Цените на стоките: Спад при повечето плодове и зеленчуци,...
Чете се за: 03:05 мин.
Полицията в Монтана разследва случай на жесток побой над...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Временно прекратиха членството на Русия в Международната шахматна федерация

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
Европа
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Международната шахматна федерация временно прекрати членството на Русия по жалба на Украйна. Мярката влиза в сила незабавно и е за срок до три години.

От Руската шахматна федерация заявиха, че е възможно да обжалват.

Украинците обявиха решението за "историческа победа".

Това е голяма загуба за целия свят, защото Русия е номер едно в шаха. Така реагират на решението руснаците. За мнозина от тях шахът е любимо занимание, което често практикуват на открито, независимо от сезона.

Никита Харанов, жител на Москва: "Изключването на Русия е загуба не само за Русия, но и за цялата международна шахматна общност."

До решението за временното прекратяване на членството на Русия се стигна след като Спортен Арбитражен съд се произнесе в полза на иск на Украйна.

Според него руснаците са узурпирали контрола върху играта в окупираните украински територии - ръководят клубове и провеждат състезания. Освен това в украинската жалба се посочва, че руската федерация е свързана със санкционирани лица, сред които бившият руски министър на отбраната Сергей Шойгу, кметът на Москва Сергей Собянин, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

През март магистратите дадоха на Москва 90 дни, в които да предадат контрола на украинската страна. След изтичането на срок промяна не е била установена.

Резолюция на Съвета на ФИДЕ: "Съгласно Устава на международната федерация, Съветът реши да наложи санкция за временно спиране на членството на съответната федерация-членка с незабавно действие."

Това е важно и много принципно решение за нас, каза украинският министър на младежта и спорта.

Матвий Будний, министър на младежта и спорта на Украйна: "Защото Русия от години се опитва да използва спорта и шаха като инструмент за влияние. А по време на войната - да узакони спортната окупация на украинските територии. Това е срещу, което Украйна системно възразяваше и най-накрая получи ясен отговор."

Според Международната федерация, руските шахматисти ще могат да играят, но не и под руски флаг. А руснаците от категория "младежи" все пак ще се състезават за Русия. Страната ще може и да участва като отбор, но под неутрален флаг и така ще се включи в Шахматната Олимпиада, планирана за септември в Узбекистан.

#прекратяване за 3 години #членство в Международната шахматна федерация #Русия

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Конфликтът САЩ – Иран: Ще има ли предварително споразумение днес?
2
Конфликтът САЩ – Иран: Ще има ли предварително споразумение...
България с втора победа в Лигата на нациите
3
България с втора победа в Лигата на нациите
Масови арести в Ботунец и в различни части на София: Задържаха членове на "Калашниците" за рекет, изнудване и проституция
4
Масови арести в Ботунец и в различни части на София: Задържаха...
Учителка, насочвала руски удари по Херсон, беше осъдена на доживотен затвор в Украйна
5
Учителка, насочвала руски удари по Херсон, беше осъдена на...
При полицейска проверка: Откриха 33-ма мигранти в бус край Бургас
6
При полицейска проверка: Откриха 33-ма мигранти в бус край Бургас

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно има гонки
2
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
3
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
4
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката катастрофа на "Челопешко шосе"
5
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката...
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със 7,8%
6
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със...

Още от: Русия

Зеленски и Тръмп са обсъдили войната и възможностите за мир, според Киев това е бил "съдържателен разговор"
Зеленски и Тръмп са обсъдили войната и възможностите за мир, според Киев това е бил "съдържателен разговор"
Путин и Тръмп са разговаряли по телефона, американски пратеници скоро ще са в Москва Путин и Тръмп са разговаряли по телефона, американски пратеници скоро ще са в Москва
Чете се за: 00:45 мин.
Прехванатият в Ламанша петролен танкер от руския сенчест флот е плавал под камерунски флаг Прехванатият в Ламанша петролен танкер от руския сенчест флот е плавал под камерунски флаг
Чете се за: 00:40 мин.
Британските въоръжени сили задържаха кораб на руския сенчест флот в Ламанша Британските въоръжени сили задържаха кораб на руския сенчест флот в Ламанша
Чете се за: 01:07 мин.
Учителка, насочвала руски удари по Херсон, беше осъдена на доживотен затвор в Украйна Учителка, насочвала руски удари по Херсон, беше осъдена на доживотен затвор в Украйна
Чете се за: 00:32 мин.
Дипломатически пробив за Украйна: Как приемат жителите на Киев началото на преговорите за членство в ЕС? Дипломатически пробив за Украйна: Как приемат жителите на Киев началото на преговорите за членство в ЕС?
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Сделка или не? Израелски удари в Ливан поставят под съмнение мира между САЩ и Иран
Сделка или не? Израелски удари в Ливан поставят под съмнение мира...
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Масови арести в Ботунец и в различни части на София: Задържаха членове на "Калашниците" за рекет, изнудване и проституция Масови арести в Ботунец и в различни части на София: Задържаха членове на "Калашниците" за рекет, изнудване и проституция
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Километрично задръстване по АМ "Тракия" в посока Пловдив заради продължаващите ремонти (СНИМКИ) Километрично задръстване по АМ "Тракия" в посока Пловдив заради продължаващите ремонти (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Путин и Тръмп са разговаряли по телефона, американски пратеници скоро ще са в Москва Путин и Тръмп са разговаряли по телефона, американски пратеници скоро ще са в Москва
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Делфин избра рибарското пристанище “Ченгене скеле” край...
Чете се за: 01:07 мин.
Регионални
Полярни оценки за договора с „Боташ“ след заявката за...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Прехванатият в Ламанша петролен танкер от руския сенчест флот е...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Вече можем да запазим час онлайн за кръводаряване
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ