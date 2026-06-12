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Програмата за управление на БНТ беше приета единодушно от СЕМ

Цанка Николова от Цанка Николова
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Отчетът за първите три месеца от встъпването в длъжност на генералния директор и на Управителния съвет показа, че обществената медия е станала особено видима

СЕМ заседание
Снимка: БТА
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Програмата за управление на БНТ беше приета единодушно от СЕМ. Отчетът за първите три месеца от встъпването в длъжност на генералния директор и на Управителния съвет показа, че обществената медия е станала особено видима.

В последния месец рейтингът на "По света и у нас" се е повишил, а медията се е справила отлично с "Евровизия" и отразяването на Джиро Д'Италия. Предстои детайлен анализ на цялата програма по жанрове, а ръководството ще залага и на ускорено развитие на дигиталните платформи.

Генералният директор на БНТ представи пред медийния регулатор програмата за управление на обществената медия, разработена съвместно с Управителния съвет.

Като успехи бяха откроени 3D мапингът върху сградата на телевизията в нощта на изборите, отразяването на Джиро Д'Италия и историческия успех на песенния конкурс "Евровизия", кампанията около 150-ата годишнина от Априлското въстание.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Не ни е страх да влезем в пряка конкуренция с търговските медии. И ние се борим освен за обществено признание и доверие каквото видяхме на миналото изслушване в СЕМ от агенция "Мяра" и проучването, че се ползваме с повече от 50% доверие и че сме първи избор за обективност сред телевизиите. Когато имаме по-добър рейтинг и по-добра гледаемост, ние ще можем по-добре да изпълним нашата обществена функция като достигаме до повече хора."

Габриела Наплатанова, председател на СЕМ: "Това е една постижима цел по мое мнение и резултатите от събитията, които БНТ пряко е ангажирано и отразява, го показват."

Симона Велева, член на СЕМ: "Аз съм изключително удовлетворена, че вие за три месеца реално от встъпването ви в длъжност показахте резултати, които някои не могат да постигнат за три години."

Милотинова подчерта, че конкуренцията не пречи да има сътрудничество с останалите две големи телевизии.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Смятам, че успешно го правим. Ето сега по време на "Евровизия" и след "Евровизия" ние си партнирахме много успешно, защото това беше национална кауза. И аз много благодаря на колегите от останалите две медии, че и те гледат на Евровизия като национална кауза."

През новия програмен сезон ръководството ще се стреми към увеличаване на жанровото разнообразие, осъвременяване на емблематични предавания за БНТ, стартиране на нови формати. От ръководството са си поставили за цел оптимизиране и преструктуриране на работата, за да бъде тя по-ефективна.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Тази сработка между отделните дирекции е изключително важна с оглед и на спестяването на време, на човешки труд, на финансов ресурс и на техника и този процес също е стартирал той е постепенен."

Една от целите, които ръководството е заложило в програмата си, е сънародниците ни в чужбина да намират все по-често място в програмата на БНТ.

#програмна схема на БНТ #одобряване #Милена Милотинова #генерален директор на БНТ #СЕМ

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