DARA донесе историческа победа за България на „Евровизия“

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Милиони хора по света аплодираха DARA и нейната „Bangaranga“. Тя беше различна и не се страхуваше да бъде нестандартна. Безапелационната ѝ победа донесе най-много точки от журито и от публиката.

DARA танцуваше и пееше на живо, а хореографията на песента ѝ беше като реален клип. Българката срази всички с огромната разлика в точките. Тя събра 516 точки, а втората страна – Израел взе 343 точки.

Изпълнителката на „Bangaranga“ с огромната ѝ харизма на сцената отприщи вълна от емоции в България. Нашата страна догодина ще е домакин на песенния конкурс.

DARA, победител на „Евровизия 2026“: „Днес целият труд, който съм положила през годините, се отплати. Още не мога да повярвам какво се случи, в шок съм. Това е първа победа за България на „Евровизия“ и нямам търпение да ви посрещнем в София догодина.“

Започва спешна обработка срещу комари
