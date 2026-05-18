DARA донесе историческа победа за България на „Евровизия“

Милиони хора по света аплодираха DARA и нейната „Bangaranga“. Тя беше различна и не се страхуваше да бъде нестандартна. Безапелационната ѝ победа донесе най-много точки от журито и от публиката.

DARA танцуваше и пееше на живо, а хореографията на песента ѝ беше като реален клип. Българката срази всички с огромната разлика в точките. Тя събра 516 точки, а втората страна – Израел взе 343 точки.

Изпълнителката на „Bangaranga“ с огромната ѝ харизма на сцената отприщи вълна от емоции в България. Нашата страна догодина ще е домакин на песенния конкурс.