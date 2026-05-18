Круизният кораб, огнище на хантавируса, пусна котва на пристанището на Ротердам, Нидерландия.

Властите ще поставят под карантина 27-членния екипаж на борда. Чуждестранните граждани ще бъдат настанени в специално инсталирани жилищни контейнери за тяхната изолация, където ще прекарат 6 седмици. Предстои и щателна дезинфекция на плавателния съд.

Документираните случаи на хантавирус вече са 11, след положителна проба на канадски гражданин през изминалите почивни дни. Предвид дългия инкубационен период на вируса, се очакват още случаи в следващите седмици.