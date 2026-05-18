Спират движението по "Дунав мост" при Русе на 4 юни

На 4 юни ще бъде спряно движението по "Дунав мост" при Русе. Преминаването на леките автомобили ще бъде ограничено от 9.00 ч. до 21.00 ч., а на тежкотоварните автомобили за до 24 часа – от 9.00 ч. на 4 юни до 9.00 ч. на 5 юни.

Спецификата и етапът на изпълняваните строителни дейности в посока Румъния в последните 320 метра от съоръжението изисква минимум през първите 12 часа от полагането на бетонните смеси за свързване на фугата между ремонтираните участъци да няма никакво преминаване на превозни средства, за да се осигури здрава връзка между панелите и якост на бетона. Спазването на технологичния процес налага пълно спиране на трафика.

От стартирането на ремонта на съоръжението на 10 юли 2024 г., който се извършва на етапи, трафикът по "Дунав мост" беше спрян за 24 часа на два пъти през 2025 г. - през март и ноември, за изпълнението на аналогични дейности в другите участъци от съоръжението. През останалото време всички строително-монтажни работи се извършват ежедневно без спиране на превозните средства като дейностите се организират и изпълняват така, че автомобилите да преминават двупосочно в платното, в което не се работи.

Прогнозният срок за завършването на основния ремонт на трасето е през юни 2026 г.

При спирането на трафика по "Дунав мост" на 4 юни шофьорите на тежкотоварни превозни средства ще могат да ползват паркинги и площадки за отдих в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково, акцентират от Пътната агенция..

При ограничаване на движението на тежкотоварни превозни средства по "Дунав мост" при Русе от 9.00 ч. на 4 юни до 9.00 ч. на 5 юни, водачите следва да съобразят, че маршрутната карта е с валидност 24 часа от момента на активирането ѝ,