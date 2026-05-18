„Bangaranga“ влезе и в училище: Звънецът на 125. СУ „Боян Пенев“ в София бие с песента на DARA

В столичното 125. СУ „Боян Пенев“ звънецът за начало и край на часовете е в ритъма на „Bangaranga“. До края на седмицата песента ще звучи в учебното заведение.

Венелина Николова, директор на 125. СУ „Боян Пенев": „Нашите звънци са музикални – те звънят с различни мелодии на български изпълнители. Дара в момента е най-актуалният български изпълнител. Песента ѝ спечели невероятна популярност за България в целия свят. Тя е много мелодична, децата я харесват, харесвам я и аз. И ние трябва да се зарадваме на българските постижения.“