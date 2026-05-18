Победата на DARA завладя и сцената на Малък градски театър "Зад канала"
След края на представлението "Недоразбраната цивилизация" на Теди Москов актьорите продължиха празненството с публиката, за да поздравят DARA за триумфа ѝ на "Евровизия".
"Велика вечер след страхотно представление и звездна DARA! Благодарим ти, смело и артистично момиче! "Bangaranga" завинаги!", пишат в социалните мрежи от Малък градски театър "Зад канала".