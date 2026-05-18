Първа визита: Премиерът Румен Радев се среща с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин

Първо официално посещение на Румен Радев откакто зае поста министър-председател на България. Днес той ще се срещне с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин.

Българският премиер ще бъде посрещнат с военни почести, след което Радев и Мерц ще проведат разговор на четири очи.

В българската делегация са още вицепремиера Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова.

Двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност са основните акценти в разговорите между двете делегации.