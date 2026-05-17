Колко по-скъпо ще е на морето на юг това лято?

Колко по-скъпо ще е на морето на юг това лято?

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 03:42 мин.
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Между 10 и 15% е поскъпнала лятната почивка по Южното Черноморие за година. Въпреки това – интересът към морето остава висок, а някои от хотелите вече работят на пълен капацитет. Отделните категории места за настаняване по Южното Черноморие залагат на различни цени в активния сезон.

Евелина Пулева, туроператор: „Периодът юли-август, ако започнем от едни 400, 500, 600 евро в три-звездните хотели със закуска или в тип апартхотели и можем да преминем през четири звезди от порядъка в момента на ранни записвания са изгодни около 800 евро 7-дневна почивка за двама и вече можем да стигнем до цени от порядъка на 1900, над 2000 евро.”

За по-бюджетен вариант се разчита на ранни записвания.

Евелина Пулева, туроператор: „И е много изгодно да се резервират хотелите по българското Черноморието, защото някъде отстъпките достигат 25%.”

По-малките семейни хотели на юг също са вдигнали цените заради инфлацията.

Антон Тръпков, собственик на семеен хотел в Поморие: „Класическа нощувка със закуска цените са около 30-35 евро и достигат до 55, 60, 70, 80, 90 стигат до 100 евро в пик сезон. Изключително много зависи какъв е типа на помещението. Има такива, които включват ексклузивно използване на СПА услуги.“

Очакванията са за повече български туристи.

Антон Тръпков, собственик на семеен хотел в Поморие: „Ние виждаме отстъпление на основни пазари. Вече имаме сериозен отлив от Великобритания, Германия, от други страни.”

При големите хотели ситуацията е различна. Докато повечето от хотелите в курорта „Слънчев бряг” все още се подготвят за посрещането на първите туристи, този хотел е пълен на 100%, като ще остане така до края на месец октомври.

Алексанър Александров, мениджър на хотел в Слънчев бряг: „На нашите цени повишението им е в рамките между 3-3,5%. Нашите договори са сключени миналата година по същото време, въпреки увеличението на хранителните продукти, на горивата. Нашият продукт се оценява изключително добре от нашите гости.”

Шон, турист от Ирландия: „За първи път сме тук. Чухме много добри отзиви за България и затова решихме да опитаме в Слънчев бряг. Изобщо не излиза скъпо. Храната тук е много добра, персоналът е изключително любезен, а чистотата в стаите е безупречна.”

Въпреки по-високите цени, от бранша са категорични – почивката у нас все още излиза по-изгодно в сравнение с тази в чужбина.

Евелина Пулева, туроператор: „Наблюденията са ми, че доста са се вдигнали цените в Турция. Гърция специално по островните си части специално е по-евтина. В Европа цените са си високи. 20-25% има повишение.”

В курортите на юг повечето от заведенията все още не работят, а в отворените цените са по-високи спрямо миналото лято.

