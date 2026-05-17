DARA ще бъде отличена като почетен гражданин на Варна

Дара тръгва от музикалното училище във Варна, за да стигне до върха на "Евровизия".

Дара е възпитаник на Националното училище по изкуствата във Варна, със специалност фолклорно пеене. Учителите ѝ я помнят като изключително активна.

Кремена Матева, учител в НУИ-Варна: “При откриване на учебната година или други събития, заедно в дует с Мишел, с която участваха в “Х Фактор” в различни години. И общо взето следя кариерата ѝ, защото все пак е наш възпитаник.”

Истинска популярност младата звезда добива след участието си в музикалния формат "Х Фактор” през 2015 г., където се класира трета, но печели сърцата на публиката. Първият ѝ сингъл “Кво не чу” става най-излъчваната песен в ефира на българските радиостанции. Взема и приза за най-добър изпълнител на БГ Радио. Но фурорът в кариерата на Дара дойде снощи - с победата на финала на "Евровизия".

Днес Варна пееше "Bangaranga". А рефренът още дълго време ще се чува отвсякъде.

”Много съм доволна, че България спечели "Евровизия"!" ”Браво на нея! Спечели напълно заслужено. Разби конкуренцията.” Румяна Петрова, директор на НУИ “Добри Христов”-Варна: "От музикантска гледна точка — браво, Дара! Ти си нашата гордост, ти си изключителна. Много, много, много се гордеем с теб. И цялото училище ти стискаше палци, но всички бяхме уверени. Всеки ден говорехме за теб, всеки ден пеехме "Bangaranga". Всъщност всички очаквахме да се случи това, което се случи, защото ти си изключителна. Много, много се гордеем с теб."

След категоричната победа във Виена, България ще бъде следващият домакин на "Евровизия". Това провокира няколко града в страната да спорят къде именно да се проведе песенният конкурс. Столичния кмет Васил Теризев обеща на Дара да има червен килим в София. А кметовете на Бургас, Пловдив и Варна заявиха готовност за домакинство.

Благомир Коцев, кмет на Община Варна: "Дара е варненка и тя спечели "Евровизия", това дава силни причини Варна да поиска да бъде домакин на това събитие.”

След като се върне в родния си град, младата звезда ще бъде отличена и със званието “Почетен гражданин” на Варна.