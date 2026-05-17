Водни салюти, стотици фенове и приятели посрещат DARA на летището в София

Самолетът с победителката от "Евровизия" DARA беше посрещнат на летището в София с водни салюти.

Аплодисменти, сълзи от радост, цветя, балони и десетки български знамена посрещнаха DARA на летище "Васил Левски" след историческата победа на песенния конкурс "Евровизия". Стотици фенове, приятели и близки я очакваха с музика, скандирания и много емоции.

"Bangaranga" отново прозвуча силно - този път у дома. А DARA се прибра като победител, който накара цяла България да се гордее.

