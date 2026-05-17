Близо 1 млн. зрители гледаха финала на "Евровизия 2026" по БНТ 1

Финалът на конкурса „Евровизия 2026“, излъчен на живо на 16 май по БНТ 1, привлече 895 000 зрители в най-гледания момент от излъчването му.

Според официалните пийпълметрични данни на GARB Audience Measurement Bulgaria прякото предаване от Виена е гледано средно от почти 600 000 зрители (588 591) и поставя БНТ 1 на лидерска позиция в българския телевизионен ефир вчера вечерта с аудиторен дял от 45,7%, на база възрастова целева група 4+.

Днес, 17 май, неделя, в 18.00 ч., във фоайето на "Пристигащи" на Терминал 2 на летище "Васил Левски" - София феновете могат да посрещнат DARA, която донесе историческа победа на България на "Евровизия 2026".