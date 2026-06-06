БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
4 станаха жертвите на тежката катастрофа на...
Чете се за: 00:15 мин.
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова: Прокуратурата не...
Чете се за: 34:37 мин.
Трета жертва на тежката катастрофа на "Челопешко...
Чете се за: 01:00 мин.
Минута е деляла автобуса от пламъци: Пожарникари...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кметът на Бургас за нападението в автобус: Стресът, който са преживели не може да се опише

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Запази
Кметът на Бургас за нападението в автобус: Стресът, който са преживели не може да се опише
Слушай новината

Шофьорът и контрольорката от автобус по линия №12, които бяха заплашени с нож по време на инцидент в Бургас, са проявили изключително хладнокръвие и професионализъм. Това заяви кметът на Бургас Димитър Николов, след като се срещна лично с двамата служители на „Бургасбус“. По думите му водачът Митко Димитров и контрольорката Катерина Радева са преживели силен стрес, но въпреки това са успели да овладеят ситуацията и да предпазят пътниците.

„Стресът, който са преживели, не може да се опише. Имат леки порезни рани, но са успели да запазят хладнокръвие. Гордея се с тях!“, написа Николов

Кметът разказа, че въпреки заплахите от агресивния мъж шофьорът е продължил да управлява автобуса и е спрял на следващата спирка, за да могат пътниците безопасно да напуснат превозното средство. След това се е насочил към автобусния терминал, където негови колеги са се притекли на помощ. Николов благодари на служителите на МВР за бързата реакция, довела до задържането на нападателя. Специална благодарност той отправи и към тийнейджърите, които са били сред пътниците по време на инцидента.

Димитър Николов, кмет на Бургас: „Благодаря и на тийнейджърите от автобуса, които са реагирали изключително интелигентно, въпреки че и към тях са били отправени заплахи. Бих искал да се свържат с мен, за да им благодаря лично.“

Според него случилото се е пореден пример за агресия, която няма място в обществото.

„Вярвам, че извършителят ще понесе най-строгото наказание, предвидено в закона. Иска ми се още да вярвам, че нормалността все някога ще надделее над бруталната агресия“, заяви Димитър Николов.


#кмет на Бургас #автобус #Димитър Николов #нападение

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
3
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
4
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
Тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: 17 пострадали, 3 жертви, версия за гонка между автомобили
5
Тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: 17 пострадали,...
Диана Русинова: Принизили сме Закона за движение по пътищата до една широко отворена врата в полето
6
Диана Русинова: Принизили сме Закона за движение по пътищата до...

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
3
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
4
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
5
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети, тел и други отпадъци, установиха учени
6
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети,...

Още от: Криминално

4 станаха жертвите на тежката катастрофа на „Челопешко шосе“
4 станаха жертвите на тежката катастрофа на „Челопешко шосе“
Мъж заплаши с нож кондукторка, закани се да отвлече автобус в Бургас Мъж заплаши с нож кондукторка, закани се да отвлече автобус в Бургас
Чете се за: 01:50 мин.
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
94780
Чете се за: 00:52 мин.
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
47947
Чете се за: 02:00 мин.
Втора жертва на катастрофата при обърналия се автобус на "Челопешко шосе" в София Втора жертва на катастрофата при обърналия се автобус на "Челопешко шосе" в София
20664
Чете се за: 00:30 мин.
Тежка катастрофа в София: Един загинал и над 20 ранени след сблъсък на автобус и коли Тежка катастрофа в София: Един загинал и над 20 ранени след сблъсък на автобус и коли
23979
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

4 станаха жертвите на тежката катастрофа на „Челопешко шосе“
4 станаха жертвите на тежката катастрофа на „Челопешко...
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: 17 пострадали, 3 жертви, версия за гонка между автомобили Тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: 17 пострадали, 3 жертви, версия за гонка между автомобили
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Кметът на Бургас за нападението в автобус: Стресът, който са преживели не може да се опише Кметът на Бургас за нападението в автобус: Стресът, който са преживели не може да се опише
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Йордан Терзийски: „Продължаваме промяната“ работи за разумен бюджет, който се отнася за реалните проблеми на излизането ни от свръхдефицит Йордан Терзийски: „Продължаваме промяната“ работи за разумен бюджет, който се отнася за реалните проблеми на излизането ни от свръхдефицит
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Мъж заплаши с нож кондукторка, закани се да отвлече автобус в Бургас
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Минута е деляла автобуса от пламъци: Пожарникари предотвратили...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова: Прокуратурата не трябва да...
Чете се за: 34:37 мин.
У нас
Изповед на DARA пред BBC
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ