Кметът на Бургас за нападението в автобус: Стресът, който са преживели не може да се опише

Шофьорът и контрольорката от автобус по линия №12, които бяха заплашени с нож по време на инцидент в Бургас, са проявили изключително хладнокръвие и професионализъм. Това заяви кметът на Бургас Димитър Николов, след като се срещна лично с двамата служители на „Бургасбус“. По думите му водачът Митко Димитров и контрольорката Катерина Радева са преживели силен стрес, но въпреки това са успели да овладеят ситуацията и да предпазят пътниците.

„Стресът, който са преживели, не може да се опише. Имат леки порезни рани, но са успели да запазят хладнокръвие. Гордея се с тях!“, написа Николов

Кметът разказа, че въпреки заплахите от агресивния мъж шофьорът е продължил да управлява автобуса и е спрял на следващата спирка, за да могат пътниците безопасно да напуснат превозното средство. След това се е насочил към автобусния терминал, където негови колеги са се притекли на помощ. Николов благодари на служителите на МВР за бързата реакция, довела до задържането на нападателя. Специална благодарност той отправи и към тийнейджърите, които са били сред пътниците по време на инцидента.

Димитър Николов, кмет на Бургас: „Благодаря и на тийнейджърите от автобуса, които са реагирали изключително интелигентно, въпреки че и към тях са били отправени заплахи. Бих искал да се свържат с мен, за да им благодаря лично.“

Според него случилото се е пореден пример за агресия, която няма място в обществото.