Гранични полицаи евакуират с катер пасажери и екипаж от заседналия кораб в река Дунав

Спасителната операция се провежда от служители на Регионална дирекция "Гранична полиция" – Русе. Около 2.20 ч. тази нощ пътнически кораб "Viking Ullur", плаващ по течението под швейцарски флаг, при намалена видимост в тъмната част на денонощието и поради ниското ниво на водите на р. Дунав е заседнал в района на 817 речен км, на около 25 км над гр. Видин (срещу с. Гомотарци).

На борда се намирали 186 пътници, граждани на ЕС, както и 52-ма души екипаж и обслужващ персонал. Заседналият кораб е трябвало да зареди провизии в Пристанище Видин, на борда не достигала и питейната вода.

Корабният агент е осигурил друг плавателен съд, на който да се претоварят пасажерите, но той не можел да се доближи до мястото на инцидента.

С разрешение на Дирекция "Речен надзор" - Лом и след допълнителна преценка на ситуацията, за да се избегне заплаха за здравето и живота на пътниците, е взето решение и е започнала евакуация с помощта на катер от База "Гранични полицейски кораби" - Видин.

След изследване на обстановката и оценка на риска, граничните служители пристъпили към евакуацията с помощта на членове на екипажа на заседналия плавателен съд и при спазване на всички мерки за безопасност. До момента от заседналия кораб са превозени около 40 пътници, като действията продължават интензивно, с амбицията операцията да приключи в светлата част на деня