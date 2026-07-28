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ЕКСКЛУЗИВНО: Първи кадри на катастрофиралия на "Цариградско шосе" автобус (СНИМКИ)

Алекс Христов от Алекс Христов
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Вече са иззети записите от камерите и са предоставени на компетентните органи

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Първи кадри на автобус 204, след тежкия инцидент на булевард "Цариградско шосе" вчера. Той се намира в автобусен гараж "Дружба".

От него са иззети записите от камерите и са предоставени на компетентните органи.

Пред "По света и у нас" говори пътник от автобуса:

Катерина: "Настъпи паника, нямаше как да не настъпи, защото аз бях даже по средата, и започна да се къса и се виждаше асфалтът и мислехме, че ще изпаднем."

Катерина пътува в автобус 204, когато според думите й малко преди да стане инцидентът шофьорът е изпреварил друг автобус.

Катерина: "Задната част започна да се върти просто и се движихме като змия, просто така беше на зигзаг, и съответно изгуби контрол върху самия автобус и съответно се ударихме. Добре, че беше бетонът да не паднем от моста."

В момента на удара в бетона и мантинелата, Катерина си спомня.

Катерина: "Мантинелата даже тя дори не се усети, тя беше като вафлена кора общо взето и добре, че беше бетонът да ни спаси."

По първоначални данни водачът твърди, че инцидентът е причинен от отказ на спирачките, но според автоексперта Румен Дунев това е малко вероятно, тъй като при повреда спирачната система на автобусите се заключва и самият автобус намалява скоростта.

24 часа след тежкия инцидент, автобусът се намира в гараж "Дружба". Щетите от сблъсъка с бетонните съоражения и мантинелата си личат най-вече в долната част на автобуса. Огънат метал и разкъсана основа на хармониката.

Румен Дунев, автоексперт: "Според мен основната причина е техническа неизправност или разсейване от страна на водача, а може би и двете, което назначените автотехнически експертизи ще докажат в хода на следствието."

Оказва се, че автобусът е над 20-годишен и с повече от милион изминати километри. Но той не е единственият такъв, който се движи в София.

Иван Таков, председател на Комисията по транспорт в СОС: "Все още има около 40 такива автобуса в движение по линиите на градския транспорт. Общо над 100 автобуса са на възраст над 20 години. Именно затова още в началото на мандата настоявахме за подмяна на превозните средства в наземния градски транспорт. Повехтялата техника е предпоставка да се случват все повече инциденти, каквито виждаме както в електротранспорта, така и в автотранспорта."

Регионалният министър Иван Шишков заяви в "Денят започва", че случаят показва необходимостта от задълбочен експертен анализ, а не от прибързани заключения.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройство: "Първият удар е бил в бетонното заграждение още преди автобусът да премине през мантинелата. Именно това показва и отрицателният ефект на бетонните прегради при определени ситуации. Затова казвам – бетонните съоръжения се поставят на мостове и на места, където не трябва превозното средство да падне.

Експертизите ще покажат кой и къде е направен техническият преглед на автобуса.

По темата работиха Алекс Христов и Яна Тодорова.

#бул. "Цариградско шосе" #катастрофирал автобус #градски транспорт

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