Община Варна: Процедурите за текущ ремонт на уличната мрежа са проведени публично и в съответствие със закона

Община Варна отхвърли твърденията на депутата от „Възраждане“ Коста Стоянов относно обществените поръчки за текущ ремонт на уличната мрежа, пътните съоръжения, парковете и елементите на техническата инфраструктура. В позиция, разпространена от пресцентъра на администрацията, се посочва, че процедурите са проведени при пълна публичност и в съответствие със Закона за обществените поръчки.

От Общината уточняват, че обществените поръчки за петте района на града са обявени през март 2026 г. като открити процедури за избор на изпълнители за текущи ремонти през следващите 18 месеца. Цялата документация, решенията на възложителя, протоколите на оценителните комисии и последващите действия са публикувани в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“.

Според администрацията подготовката на процедурите е започнала с публични пазарни консултации, обявени на 22 октомври 2025 г. От Общината подчертават, че не са отправяли индивидуални покани към конкретни фирми за определяне на цените, а всички заинтересовани лица са имали възможност да участват. В рамките на консултациите са постъпили седем ценови предложения, които са били използвани при определянето на прогнозните единични цени.

От Община Варна посочват още, че сравненията на отделни цени със строителни справочници не отчитат спецификата на дейностите, включени в обществените поръчки. След приключване на оценяването са избрани различни изпълнители за отделните райони на града. Според администрацията това опровергава твърденията за предварително определен победител или насочване на процедурите към конкретна фирма. Всички процедури са проведени при предварително обявени условия, еднакви за всички участници. Критерият за избор е бил „най-ниска цена“, посочват още от Община Варна.