Сухи треви и храсти горят на няколко места край Монтана

Сухи треви и храсти горяха на няколко места край Монтана. Сигнал за пожар в района между Монтана и село Студено Буче е подаден днес около 10.20 ч. На място са изпратени 7 противопожарни автомобила с 20 служители на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Монтана.

Снимка: БНТ

По време на гасенето огнеборците са локализирали две огнища в противоположни райони в землището на селото. Около 15.00 ч. пожарите са били потушени. Малко след 16.00 ч. екипът ни в Монтана забеляза дим, издигащ се над същия район. След подадения сигнал от ОДМВР – Монтана съобщиха за БНТ, че заради силния вятър едно от двете огнища се е активизирало повторно.

Междувременно трети пожар в сухи треви и храсти е възникнал в землището на село Славотин.

„Към момента няма опасност за хората в населените места в близост до огнищата“, съобщават от МВР.

При пожарите няма пострадали хора и няма унищожено имущество. Изгорели са над 80 декара сухи треви. Предполагаемата причина за възникването на пожарите е човешка небрежност.