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ГЛЕДАЙТЕ Финалния двубой от европейското първенство по водна топка U20

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Финалът е в неделя, 16 август от 20:00и ще бъде излъчен на живо на сайта на БНТ.

гледайте европейското първенство водна топка u20 живо сайта бнт
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Варна приема европейското първенство по водна топка U20. Шампионатът се провежда от 10 до 16 август.

Българският национален отбор завърши на 14-о място. В последния си двубой "трикольорите“ загубиха от Румъния с 11:15. Въпреки загубата националите постигнаха една от важните си цели на турнира – запазиха мястото на страната в елитната група. Всички срещи на България бяха предавани на живо на сайта на БНТ.

Финалът Испания - Хърватия е в неделя, 16 август от 20:00.

Това е 29-ото издание на елитния континетален турнир за тази възраст, като срещите се играят на открития плувен комплекс „Приморски“.

В шампионата участват 16 от най-добрите национални отбори на Европа. Защитаващ титлата шампион е тимът на Хърватия, който спечели златото през 2024 г. в Бургас.

Гледайте полуфиналите и финала на европейското първенство по водна топка U20 на живо на сайта на БНТ!

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