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България остана 14-а на европейското по водна топка след поражение от Румъния

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Спорт
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Националите до 20 години отстъпиха с 11:15 в последния си мач във Варна, но запазиха мястото си в елитната група

българия остана европейското водна топка поражение румъния
Снимка: БТА
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Българският национален отбор по водна топка за мъже до 20 години завърши на 14-о място на eвропейското първенство в група Елит, което се провежда във Варна. В последния си двубой на шампионата "трикольорите“ загубиха от Румъния с 11:15 (2:3, 1:4, 3:5, 5:3) в директния спор за 13-ата позиция.

Румънците взеха минимален аванс още след първата четвърт – 3:2, а през втората част увеличиха преднината си след 4:1. Така на почивката България изоставаше с 3:7.

Северните ни съседи продължиха да контролират срещата и през третата четвърт, която спечелиха с 5:3, за да поведат с 12:6 преди заключителните осем минути.

Българският състав показа характер в края и реализира пет попадения в последната част срещу три за Румъния, но натрупаният пасив се оказа прекалено голям за обрат и срещата приключи при 15:11 за румънците.

Най-резултатен за България беше Даниел Тотев с три гола, докато Дениз Каракашев и Леон Касан добавиха по две попадения. За победителите Козмин-Михай Станку и Шербан-Илиан Бурда се отличиха с по четири гола.

Поражението остави България на 14-ата позиция в крайното класиране, докато Румъния завърши 13-а. Въпреки загубата националите постигнаха една от важните си цели на турнира – запазиха мястото на страната в елитната група.

В двубоя за 15-ото място Словения победи Чехия със 17:13. И двата отбора изпадат от елитната дивизия.

Битката за медалите във Варна продължава с четвъртфиналите Испания – Унгария, Сърбия – Хърватия, Италия – Германия и Гърция – Черна гора.



#национален отбор на България по водна топка до 20 г. #европейско първенство по водна топка до 20 години във Варна

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