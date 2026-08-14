България остана 14-а на европейското по водна топка след поражение от Румъния

Българският национален отбор по водна топка за мъже до 20 години завърши на 14-о място на eвропейското първенство в група Елит, което се провежда във Варна. В последния си двубой на шампионата "трикольорите“ загубиха от Румъния с 11:15 (2:3, 1:4, 3:5, 5:3) в директния спор за 13-ата позиция.

Румънците взеха минимален аванс още след първата четвърт – 3:2, а през втората част увеличиха преднината си след 4:1. Така на почивката България изоставаше с 3:7.

Северните ни съседи продължиха да контролират срещата и през третата четвърт, която спечелиха с 5:3, за да поведат с 12:6 преди заключителните осем минути.

Българският състав показа характер в края и реализира пет попадения в последната част срещу три за Румъния, но натрупаният пасив се оказа прекалено голям за обрат и срещата приключи при 15:11 за румънците.

Най-резултатен за България беше Даниел Тотев с три гола, докато Дениз Каракашев и Леон Касан добавиха по две попадения. За победителите Козмин-Михай Станку и Шербан-Илиан Бурда се отличиха с по четири гола.

Поражението остави България на 14-ата позиция в крайното класиране, докато Румъния завърши 13-а. Въпреки загубата националите постигнаха една от важните си цели на турнира – запазиха мястото на страната в елитната група.

В двубоя за 15-ото място Словения победи Чехия със 17:13. И двата отбора изпадат от елитната дивизия.

Битката за медалите във Варна продължава с четвъртфиналите Испания – Унгария, Сърбия – Хърватия, Италия – Германия и Гърция – Черна гора.







