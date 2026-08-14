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Цанко Цанков се готви за едно от най-тежките изпитания - преплуването на Ламанша

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Спорт
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Българинът ще атакува дистанцията от Англия до Франция между 19 и 26 август, след като натрупа 1300 тренировъчни километра за последните три месеца

Цанко Цанков се готви за едно от най-тежките изпитания - преплуването на Ламанша
Снимка: БТА
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Цанко Цанков навлиза в заключителния етап от подготовката си за едно от най-сериозните предизвикателства в своята кариера. Българският плувец в открити и ледени води ще направи опит да преплува Ламанша без прекъсване от Англия до Франция.

Стартът трябва да бъде даден в един от дните между 19 и 26 август, като точната дата и час ще бъдат определени според метеорологичните условия и теченията в протока.

Цанков ще потегли от района на Дувър, а крайната точка е на френския бряг. Разстоянието по права линия е малко над 34 километра, но заради теченията реално изминатата дистанция може да бъде значително по-голяма. Температурата на водата в момента е около 20 градуса.

Българинът пристъпва към изпитанието след сериозна подготовка. Само през последните 90 дни той е натрупал 1300 километра тренировъчен обем в Черно море, като в определени периоди е провеждал по две занимания дневно.

Специално внимание е отделил и на плуването през нощта, тъй като е възможно част от опита му в Ламанша да премине в тъмната част на денонощието.

"Последните седмици влизах вечер, малко преди полунощ, за да мога да се аклиматизирам към тъмното, към това, което ще ме очаква в Ламанша, и да бъда подготвен. Направих и изследвания, резултатите са добри. Чувствам се подготвен за трудностите, които ще ме очакват и силно мотивиран да успея“, заяви Цанков.

Предстоящото предизвикателство е част от серията на седемте най-трудни плувни маратона в света. Цанков вече е преминал пет от тях, а след Ламанша пред него ще остане още едно изпитание – протокът Цугару в Япония.

Въпреки сериозната подготовка българинът отказва да поставя рекордите като основна цел за предстоящото плуване.

"Думата "рекорд“ не е в речника ми. За Ламанша съм я махнал от мислите си, защото колкото и добре да е подготвен един плувец, основните фактори са природата и силните течения, приливите и отливите. Ще дам всичко от себе си да направя едно бързо плуване“, коментира той.

Цанков и екипът му ще отпътуват за Дувър в понеделник сутринта с полет през Лондон, след което ще очакват подходящия прозорец за начало на атаката.

#преплуване на Ламанша #Цанко Цанков

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