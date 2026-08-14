БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Гледайте битките за призовите места на европейското първенство по водна топка U20 на живо на сайта на БНТ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Полуфиналите са на 15 август, събота от 17:45 и от 19:30 ч., а финалът е в неделя, 16 август от 20:00. Мачовете ще бъдат излъчени на живо на сайта на БНТ.

гледайте европейското първенство водна топка u20 живо сайта бнт
Слушай новината

Варна приема европейското първенство по водна топка U20. Шампионатът се провежда от 10 до 16 август.

Българският национален отбор завърши на 14-о място. В последния си двубой "трикольорите“ загубиха от Румъния с 11:15. Въпреки загубата националите постигнаха една от важните си цели на турнира – запазиха мястото на страната в елитната група. Всички срещи на България бяха предавани на живо на сайта на БНТ.

Четвъртфиналната програма предложи четири любопитни сблъсъка – Испания срещу Унгария, Сърбия срещу Хърватия, Италия срещу Германия и Гърция срещу Черна гора, които ще излъчат Топ 4 на шампионата във Варна.

Полуфиналите са на 15 август, събота от 17:45 и от 19:30 ч., а финалът е в неделя, 16 август от 20:00. Мачовете ще бъдат излъчени на живо на сайта на БНТ. Ето и тяхната последователност:

Испания - Черна гора (17:45)
Хърватия - Италия (19:30)

Това е 29-ото издание на елитния континетален турнир за тази възраст, като срещите се играят на открития плувен комплекс „Приморски“.

В шампионата участват 16 от най-добрите национални отбори на Европа. Защитаващ титлата шампион е тимът на Хърватия, който спечели златото през 2024 г. в Бургас.

Гледайте полуфиналите и финала на европейското първенство по водна топка U20 на живо на сайта на БНТ!

Свързани статии:

България остана 14-а на европейското по водна топка след поражение от Румъния
България остана 14-а на европейското по водна топка след поражение от Румъния
Националите до 20 години отстъпиха с 11:15 в последния си мач във...
Чете се за: 02:00 мин.
България победи Чехия и запази мястото си в елитната група на европейското първенство по водна топка за мъже до 20 г.
България победи Чехия и запази мястото си в елитната група на европейското първенство по водна топка за мъже до 20 г.
България и Румъния ще играят утре от 10:45 ч. за 13-о-14-о място....
Чете се за: 01:55 мин.
#Български национален отбор по водна топка за юноши до 20 години #европейско първенство по водна топка до 20 години във Варна

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на сайта на БНТ
1
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на...
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
НА ЖИВО: Гледайте многобоя на ансамблите на световното първенство по художествена гимнастика
3
НА ЖИВО: Гледайте многобоя на ансамблите на световното първенство...
Отбелязваме големия християнски празник Успение Богородично
4
Отбелязваме големия християнски празник Успение Богородично
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
5
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Илиана Раева: Никога досега не съм била на по-трудно състезание
6
Илиана Раева: Никога досега не съм била на по-трудно състезание

Най-четени

Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
1
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
3
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на сайта на БНТ
4
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на...
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
5
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
6
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон

Още от: Водни спортове

Диана Петкова е втора резерва за полуфиналите на 50 метра бруст на европейското първенство по плуване
Диана Петкова е втора резерва за полуфиналите на 50 метра бруст на европейското първенство по плуване
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3 Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
29698
Чете се за: 00:52 мин.
Испания, Хърватия, Италия и Черна гора са полуфиналистите на европейското първенство по водна топка U20 Испания, Хърватия, Италия и Черна гора са полуфиналистите на европейското първенство по водна топка U20
Чете се за: 02:07 мин.
Давид Попович спечели втора титла на еврошампионата по плуване Давид Попович спечели втора титла на еврошампионата по плуване
Чете се за: 04:15 мин.
Цанко Цанков се готви за едно от най-тежките изпитания - преплуването на Ламанша Цанко Цанков се готви за едно от най-тежките изпитания - преплуването на Ламанша
Чете се за: 02:50 мин.
България остана 14-а на европейското по водна топка след поражение от Румъния България остана 14-а на европейското по водна топка след поражение от Румъния
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Храмовият празник на Троянския манастир: Литийно шествие с чудотворната икона "Света Богородица Троеручица"
Храмовият празник на Троянския манастир: Литийно шествие с...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
На Голяма Богородица: Стотици вярващи изпълниха Бачковския манастир за празника На Голяма Богородица: Стотици вярващи изпълниха Бачковския манастир за празника
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Патриарх Даниил оглави празничната литургия в храма "Успение Богородично" в Кюстендил Патриарх Даниил оглави празничната литургия в храма "Успение Богородично" в Кюстендил
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
"Евровизия 2027": Бургас ще бъде на европейската музикална карта "Евровизия 2027": Бургас ще бъде на европейската музикална карта
Чете се за: 04:17 мин.
Общество
Нов голям пожар пламна в Хърватия, тежко остава състоянието на...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Силно земетресение разтърси Индонезия (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Нивото на река Дунав продължава да се понижава
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ