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Уникални котленски килими се представят за първи път пред публика

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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уникални котленски килими представят първи път публика
Снимка: БТА
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Дарени образци на котленското килимарство ще бъдат показани за първи път пред публика по време на десетото издание на Фестивала на етносите, багрите и котленския килим, който ще се състои от 31 юли до 2 август в Котел. През последното десетилетие фондът на Историческия музей – Котел е обогатен с десет дарени котленски килима и килимени пътеки. Част от тях вече са били представяни на предишни издания на фестивала, но тази година посетителите ще могат за първи път да видят някои от най-новите попълнения в музейната колекция.

Сред дарителите са Илонка Дюлгерова, Радка Карабекирова, Димитрина Георгиева, Кети Велчева, Здравчо Здравчев и Владимир Хълтъков. Дарените килими, сред които образци с наименования „Тебриз“, „Розите“, „Лирата“, „Таблите“ и „Къдрави звезди“, са ценни свидетелства за традициите на котленското килимарство и майсторството на поколения местни тъкачки.

От Община Котел посочват, че всяко дарение е израз на уважение към историята на града и желание това безценно културно наследство да бъде съхранено за бъдещите поколения. Общината изразява признателност към всички дарители, както и почит към паметта на Димитрина Георгиева, която вече не е сред живите. По време на юбилейното десето издание на фестивала жителите и гостите на Котел ще имат възможност да се докоснат до част от тези дарения, които разказват историята на един от най-разпознаваемите български художествени занаяти и допринасят за съхраняването на автентичното котленско килимарско наследство.

Котленският килим трябва да бъде предложен за вписване в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, каза изследователят, автор на книги и куратор на редица изложби Дора Куршумова, дни преди началото на Фестивала.

#пред публика #уникални килими #Община Котел

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