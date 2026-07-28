Уникални котленски килими се представят за първи път пред публика

Дарени образци на котленското килимарство ще бъдат показани за първи път пред публика по време на десетото издание на Фестивала на етносите, багрите и котленския килим, който ще се състои от 31 юли до 2 август в Котел. През последното десетилетие фондът на Историческия музей – Котел е обогатен с десет дарени котленски килима и килимени пътеки. Част от тях вече са били представяни на предишни издания на фестивала, но тази година посетителите ще могат за първи път да видят някои от най-новите попълнения в музейната колекция.

Сред дарителите са Илонка Дюлгерова, Радка Карабекирова, Димитрина Георгиева, Кети Велчева, Здравчо Здравчев и Владимир Хълтъков. Дарените килими, сред които образци с наименования „Тебриз“, „Розите“, „Лирата“, „Таблите“ и „Къдрави звезди“, са ценни свидетелства за традициите на котленското килимарство и майсторството на поколения местни тъкачки.

От Община Котел посочват, че всяко дарение е израз на уважение към историята на града и желание това безценно културно наследство да бъде съхранено за бъдещите поколения. Общината изразява признателност към всички дарители, както и почит към паметта на Димитрина Георгиева, която вече не е сред живите. По време на юбилейното десето издание на фестивала жителите и гостите на Котел ще имат възможност да се докоснат до част от тези дарения, които разказват историята на един от най-разпознаваемите български художествени занаяти и допринасят за съхраняването на автентичното котленско килимарско наследство.

Котленският килим трябва да бъде предложен за вписване в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, каза изследователят, автор на книги и куратор на редица изложби Дора Куршумова, дни преди началото на Фестивала.